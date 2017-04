2002: "Corrí relajada": Ana

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Ana Gabriela Guevara se convirtió ayer en la primera atleta de la historia que "barre" en los 400 metros dentro de la serie de la Liga Dorada y también la primera latinoamericana en ser premiada con el "jackpot".



Se dio tiempo para la autocrítica, al señalar que la de ayer en Berlín fue una carrera muy tranquila y que corrió relajada, aunque no le gustó su salida por ser demasiado rápida.



"Me ganó la emoción, pero gracias a Dios me tranquilicé pasando los 200 metros y retomé mi ritmo y el control de la carrera y ya sólo me dediqué a asegurar el triunfo y qué bueno que se dio", confesó.



Guevara afirmó que nunca sintió miedo o presión al ser marcada amplia favorita para llevarse el premio "gordo" luego de llegar a esta cita con seis victorias consecutivas en la Liga Dorada.



"Fue una noche de poca presión por ser la última y donde se decidía todo lo que podía pasar, siempre tuve la confianza de hacer lo que había hecho en las otras seis competencias anteriores.



Para mí es un momento muy padre el estar a la altura de Marion Jones, Hicham El Gerrouj y Félix Sánchez, dos latinos quienes hemos ganado, para sorpresa de muchos y alegría para nosotros", expresó.



MÁS ARRIBA



De los 50 kilogramos de oro en que consiste el premio para el o los ganadores de las siete competencias del seria, Ana Gabriela se lleva 12.5 kilos, cuyo valor es poco más de 127 mil dólares, ya que se repartió entre los cuatro atletas que terminaron invictos.



Guevara, quien posee la mejor marca mundial del año en su prueba (con 49.16 segundos), se "trepó" hasta el primer puesto de la clasificación del Grand Prix de los 400 metros con 84 puntos y es también tercera del ranking general, únicamente superada por Marion Jones y Gail Devers.



La nogalense fija ahora sus objetivos en romper la barrera de los 49 segundos en los 400 metros y ganar una medalla olímpica.



Explicó que nunca buscó bajar su tiempo, simplemente asegurar su séptima victoria, mostrando que no sólo es una corredora dominante en el aspecto físico-táctico, sino que además es una mujer muy inteligente al dosificar su esfuerzo para asegurar un triunfo, dejando a un lado las marcas personales.



