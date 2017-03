Declaran inconstitucional Fiscalía Anticorrupción en caso Padrés

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras concederle un amparo al ex gobernador Guillermo Padrés Elías, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora declaró inconstitucional el decreto por el que se creó la Fiscalía Estatal Especializada Anticorrupción de Sonora y ordena que sea otra autoridad la que continúe las investigaciones en su contra."El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora informa, en el amparo 628/2016, que concedió la protección de la justicia federal a un ex gobernador por considerar inconstitucional el decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora que dio origen a la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción", cita un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal.De acuerdo con la autoridad jurisdiccional, la facultad de legislar en materia de combate a la corrupción es una atribución que el Congreso de la Unión otorgó a las legislaturas de los estados."Entre ellas", puntualiza la sentencia, "las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73, mediante las cuales se facultó al Congreso de la Unión para emitir la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General que distribuya competencias entre los órdenes de Gobierno para definir las responsabilidades administrativas, pues en dichos transitorios se fijó un periodo en el cual las legislaturas de los estados se encontraban imposibilitadas para legislar respecto a los Sistemas Estatales Anticorrupción".Por tanto, señala el documento, el efecto del otorgamiento del amparo al ex gobernador se circunscribe únicamente a que se sustraiga de su esfera jurídica la legislación reglamentaria declarada inconstitucional y sus consecuencias, esto es, que no sea investigado por la Fiscalía Especializada."Sin embargo, las averiguaciones previas iniciadas en su contra deberán ser turnadas para su continuación a las autoridades competentes para que siga la prosecución de la investigación", refiere.En suma, la resolución del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado no invalida las diligencias realizadas por el Ministerio Público en ejercicio de sus funciones, sino que se ordena sean remitidas a alguna unidad de investigación diversa a la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción para que continúen con la investigación.