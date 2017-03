1971: Incontenible riada inundó el Bajo Mayo

(GH)

Navojoa, Sonora. Octubre 31.- Millares de damnificados, cientos de casas derrumbadas y grandes extensiones de sembradíos inundados, es el saldo de la violenta avenida del caudaloso Río Mayo.



Las aguas de este río, que llenaron a su máximo el vaso de la presa del Mocúzari y obligaron a que las compuertas de emergencia fueran abiertas, cubrieron la mayoría de los pueblos ribereños.



La riada pasó por Navojoa a las 5:00 horas, con un caudal de mil 200 metros cúbicos por segundo y afectó poblados como Guaymitas, Pueblo Viejo y Rosales, pero gracias a un bordo de contención que se construyó apresuradamente en el margen izquierdo del río, el agua no afectó a esta población.



CASAS DERRUMBADAS



El Jopo, Etchucárit, Navolato y San Pedro quedaron completamente bajo las aguas.

El líquido alcanzó niveles en las calles de los poblados de hasta metro y medio; los moradores fueron evacuados en lanchas y en batangas jaladas por tractores.



El lugar más afectado fue Etchucárit, ya que la totalidad de las viviendas se inundaron y más de un centenar se derrumbaron.



Algunas personas se resistían a salir de sus viviendas, pero ante el embate de las aguas, que alcanzaron su máximo nivel a las 16:00 horas, tuvieron que refugiarse en las partes altas.



La carretera que va de Navojoa a San Pedro quedó destruida en grandes tramos.

El puente que cruza el río de Bacobampo fue arrastrado por la impetuosa corriente; algunos sectores de este pueblo también se inundaron.



Las policías de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos de Navojoa unieron esfuerzos y brindaban toda clase de ayuda a los damnificados. Su labor fue muy meritoria.



LA RIADA COMENZÓ ANOCHE



A las 21:00 horas se tenían infomes en el sentido de que los seis mil habitantes de Etchojoa estaban siendo evacuados porque la cresta de la creciente estaba inundando las partes bajas del poblado.

En Huatabampo se estaban construyendo bordos de contención para evitar que el agua llegara a la población.



HASTA LAS ZONAS ALTAS



Los damnificados estaban siendo trasladados a Navojoa, San Ignacio y a otros poblados ubicados en zonas altas. Eran albergados en edificios públicos.



Hasta el momento, según informó la Policía, no se tenían noticias de desgracias personales.



Una familia fue rescatada y pocos minutos después se derrumbó la casa donde estaban atrapados.



Hasta el momento no se tiene una idea exacta de los daños sufridos.



Las autoridades manifestaron que hasta después de que pase la situación de emergencia se podrá hacer una cuantificación; sin embargo, fuentes agrícolas dijeron que el ajonjolí y el maíz sembarados en miles de hectáreas resultaron destrozados totalmente.