¿Veda o boicot?

SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA(GH)

Se aproxima la fecha límite y el Gobierno mexicano aún no ha determinado lo que ocurrirá después de que la veda de dos años impuesta en el Golfo de California, dejando en la incertidumbre a los pescadores y a activistas que buscan una veda indefinida.



Grupos ambientalistas como el Instituto de Bienestar Animal (AWI, por sus siglas en inglés), manifestaron su interés en que la veda se extienda y que México haga valer las leyes que tiene para la protección de especies animales en peligro de extinción.



En septiembre de 2016, decenas de pescadores se manifestaron en San Felipe, exigiendo que la veda no se extienda más del tiempo que originalmente se planteó, que era de dos años.



Sin embargo, una coalición de ambientalistas prepara una campaña que busca presionar al Gobierno Mexicano a tomar medidas necesarias para la protección de la vaquita y así evitar su extinción en el Mar de Cortés.



EL BOICOT



El próximo 16 de marzo, una coalición de ambientalistas dará su primer paso buscando la presión internacional hacia el Gobierno mexicano.



A través de un boicot al camarón mexicano en el mercado estadounidense, buscarán presionar para que se concentren los esfuerzos en la recuperación de la vaquita marina.



El Instituto de Bienestar Animal, el Centro de Diversidad Biológica y el Consejo Para la Defensa de los Recursos Naturales son los organismos ambientalistas que participan en esta convocatoria al boicot.



Oficialmente, el anuncio se hará durante la "Shepeerd Expo North America", que se llevará a cabo en Boston, del 19 al 21 de marzo. Se trata de uno de las exposiciones más grandes en su tipo en Estados Unidos, donde convergen los productores mexicanos.



Las tres instituciones convocantes fijaron la postura en solicitar al Gobierno Mexicano una veda permanente para el uso de redes agalleras, que aseguran, ponen en riesgo a los 30 ejemplares de vaquita marina que quedan en el mundo.



Las propuestas incluyen también el retiro de las redes de pesca ilegal en el Mar de Cortés y el reforzamiento de acciones de vigilancia y aplicación de la Ley.



Esta campaña iniciará tres días antes de iniciar la exposición y, de acuerdo a los organizadores, está apoyada por más de 30 grupos ambientalistas a nivel mundial.



El anuncio oficial se llevará a cabo el 16 de marzo, por parte de Sarah Uhlemann, director internacional del programa del Centro para la Diversidad Biológica, así como Kate O´Connell, consultora de vida marina del Instituto de Bienestar Animal.



CONTRA EL CAMARÓN



El boicot propuesto está enfocado en el camarón mexicano, que tiene un mercado muy lucrativo en Estados Unidos, aseguran los organizadores.



"Las agencias mexicanas de pesca han sabido cómo salvar a la vaquita desde hace años, pero han fallado en tomar las acciones necesarias, protegiendo ganancias industriales, en vez de estas especies en peligro", expresó Kate O´Connell.



Al apoyar el boicot al camarón mexicano, añade, los consumidores y las compañías marisqueras pueden enviar un mensaje claro a estas agencias de "ya basta", y que debe establecerse una veda permanente a las redes agalleras.



Por su parte, Zak Smith, abogado del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRSD, por sus siglas en inglés), asegura que las vaquitas enfrentan una inminente extinción. "México debe ser enérgico y asegurar una veda al 100% de redes agalleras en el Golfo de California o será responsable de la extinción de esta preciosa especie".



Los organizadores promoverán el boicot al camarón mexicano con manifestaciones en la Expo de Mariscos de Norteamérica, además del Consulado mexicano en Boston y los cuarteles de la empresa Trader Joe´s, una de las mayores compradoras de camarón mexicano.



A través de un sitio de internet, proveerán de herramientas a usuarios y consumidores para identificar y boicotear empresas que compren camarón de este país, así como manera de contactar a oficiales del gobierno mexicano para exigir acciones para el rescate de la vaquita.



"Por décadas, los oficiales mexicanos le han fallado a la vaquita, y solo ahora las acciones más contundentes captarán su atención; para salvar a esta marsopa debemos boicotear el camarón mexicano", dijo Sara Uhlemann, del Centro para la Diversidad Biológica.



EL LIMBO DE LA INCERTIDUMBRE



Pescadores de San Felipe y del Golfo de Santa Clara esperan aún una respuesta del Gobierno mexicano respecto a sus posibilidades de salir a pescar. También los ambientalistas, exigiendo una veda para redes agalleras.



Para Roberto Ledón Perezchica, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de San Felipe, prolongar una compensación económica a los pescadores no garantiza una estabilidad para las comunidades pesqueras.



"El turismo viene de años muy difíciles, ahora ha ido mejorando poco a poco pero no en niveles aceptables, venimos arrastrando una recesión de Estados Unidos que nos impactó y no ha habido inversión directa", comentó.



Desde hace tres años, recordó, no se ha invertido en el malecón, al igual que en la carretera. "No ha habido inversión pública que motive la inversión privada, es momento de que los gobiernos se den cuenta que tienen que invertirle a San Felipe".



Raffaella Toliccetti, italiana y ambientalista a bordo del buque Sam Simon que navega y protege el Mar de Cortés, cree que, de acabarse la vaquita y la totoaba, el ecosistema va a cambiar.



"Hay riesgos para las personas hasta para pescadores ilegales, de que el ecosistema se rompa y los mexicanos serían los primeros afectados", comenta.



También para la vaquita el futuro es incierto. Patricia Gandolfo Castiñieira, bióloga y voluntaria del buque Sam Simon, considera que las redes han sido sus principales enemigas.



"Si no se controla bien el número de redes puedes llegar a formar una trampa para la vaquita y es lo que está pasando", dice.



¿Crees que tenga posibilidades de sobrevivir la vaquita?, se le pregunta. "Por las características de la especie y si no se controla lo de las redes, no lo creo".



Los ambientalistas de Sea Shepherd tampoco saben lo que ocurrirá a partir de mayo.



"Hasta que sepamos qué es lo que va a hacer el Gobierno mexicano, sabremos si seguiremos aquí o no", expresa Oona Layolle, capitana del buque Sam Simon.



"Los pescadores ilegales deben de saber que están dañando a su propia gente" dice. "Hay que cambiar ahora y saber cómo funciona el mundo y el medio ambiente, las fronteras no existen cuando se habla de conservación".