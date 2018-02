Lamenta dirigente del PRI en Sonora que Astiazarán se vaya en condición de rompimiento

(GH)

Considera que la decisión de Antonio Astiazarán de abandonar el PRI fue: — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) 16 de febrero de 2018

Por dignidad y congruencia, hoy presenré mi renuncia a una militancia de más de 30 años en el @PRI_Nacional Antes como militante, y ahora como Ciudadano, seguiré dando la lucha para que nadie más decida por nosotros. pic.twitter.com/a429z06C2J — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) 16 de febrero de 2018

El presidente del Comité Directivo del PRI en Sonora declaró que siempre es lamentable que un militante se vaya del partido, esto debido a la renuncia este día de Antonio Astiazarán.Gilberto Gutiérrez Sánchez dijo que es muy lamentable que la salida del ex alcalde de Guaymas haya sido en situación de rompimiento con la dirigencia nacional y con el PRI.Sánchez agregó que en cada una de las oportunidades que el partido le brindó al ex diputado, hubo también otros compañeros suyos que se quedaron esperando esas mismas oportunidades.“Aquí conocemos el carácter de los sonorenses, porque formamos parte de ellos, también apreciamos el valor de la lealtad y no la confundimos con indignidad o sumisión, tampoco confundimos la oportunidad con el capricho”, señaló el dirigente.Por último, agradeció a Antonio Astiazarán por sus años en el Partido Revolucionario Institucional.“Ustedes confunden ser el partido en el Gobierno con ser el Gobierno”, le dice Antonio Astiazarán Gutiérrez al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, en la carta de renuncia a ese partido tras 30 años de militancia.Astiazarán Gutiérrez aspiraba a la candidatura del PRI para el Senado de la República por Sonora y no pudo conseguir su registro al proceso interno porque el partido le indicó que se habían incumplido los requisitos al no reunir la documentación exigida.Aquí algunos de los puntos expuestos en la renuncia de Antonio Astiazarán a Enrique Ochoa Reza:"Bajo pretextos infantiles e incrédulos que Usted conoce, se me negó la oportunidad de participar"."Por congruencia y después de más de 30 años de militancia partidista, presento a Usted mi renuncia irrevocable al Partido Revolucionario Institucional"."Al buscar decidir el futuro del Estado, desde un escritorio de la Ciudad de México, olvidaron que a los sonorenses no nos gusta que alguien más decida por nosotros"."La dirigencia nacional que usted encabeza, dista mucho de apegarse a los valores de democracia y justicia social que nos dieron origen e identidad"."Al impedir la participación libre y democrática de sus militantes, el PRI está intercambiando el mérito y trayectoria partidista, por la complicidad"."Su dirigencia será recordada por exigirle más requisitos para ser candidato a un militante que a un simpatizante"."Me voy del PRI sin rencores y obsesiones, con el mismo optimismo con el que me afilié en 1986".