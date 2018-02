Pesca de camarón deja 347 mdp en Guaymas

Guaymas(GH)

La temporada de camarón 2017-2018 dejó una derrama económica de 347 millones de pesos en Guaymas, Arnulfo Navarro Carrillo, jefe de la Oficina de Pesca y Acuacultura.



Indicó que aún continúan activos el 20% de los barcos camaroneros, pero esto no representarán gran diferencia, ya que la producción que registren en las siguientes semanas no ‘pintará’, auguró Arnulfo Navarro Carrillo.



El jefe de la Oficina de Pesca y Acuacultura informó que en este ciclo los 175 barcos con permiso registraron una producción de 2 mil 458 toneladas de crustáceo contra 2 mil 2 del pasado, lo que representa un 19% más.



Indicó que las 750 pangas de Guaymas y Empalme presentaron un mayor incremento en la actividad, pues este ciclo cerraron con 517 toneladas contra 251 toneladas, es decir un 52% más y aún hay pescadores ribereños que están trabajando.



"Por el alza del diesel marino y la escasez de camarón, el 80% de los barcos decidieron suspender su captura en altamar y esperar la fecha oficial de la veda, son pocos los que anda trabajando porque mermó mucho la especie en los últimos días", externó.



La mayoría de las embarcaciones camaroneras, señaló, en febrero arribaron con una tonelada, lo cual resulta insuficiente para pagar el consumo de diesel, alimentación, aceite y otros insumos que se requieren para avituallarlos para un mes de pesca.



"Las empresas grandes van a continuar porque ellos mismos maquilan y comercializan el producto, pero no con toda la flota, sacarán sólo algunos barcos, la mayoría ya están amarrados en los muelles porque ya no es rentable seguir en la actividad", puntualizó.



Navarro Carrillo invitó a los armadores a presentar sus solicitudes de inscripciones para que sean beneficiados con el subsidio de diesel marino en la siguiente temporada, que iniciará en el último cuatrimestre del año en curso.