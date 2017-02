Hay que abrir el mercado energético: Alejandra Palacios

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El mercado energético a nivel nacional y en cada uno de los estados, requiere de mayor apertura para fomentar la competencia, lo que se reflejará en inversiones y precios más justos, declaró Alejandra Palacios, comisionada presidente de la Cofece, en su intervención en la Cumbre Sonora 2017.



"En algunos países de Europa y otros se dice que abrir el mercado no funciona, pero yo creo que necesitamos más mercado y no lo hemos visto porque hay costos de poder y privilegios, una vez que se quiten esas barreras a los mercados, se podrá crecer", comentó la titular de la Comisión Federal de Competencia Económica.



Para que las empresas puedan sobrevivir en el entorno actual, abundó, se requiere que compitan, porque de no hacerlo habrá monopolios y colusiones entre empresas, prácticas que hacen que aumenten los precios de los energéticos.



Por último, destacó que había que cambiar algunas regulaciones que protegían a las empresas hacia acciones que permitieran más competidores y así elevar la competitividad.