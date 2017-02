Hay oportunidades ante la incertidumbre actual: López Murphy

HERMOSILLO, Sonora()

El ex ministro de finanzas de Argentina, Ricardo López Murphy, expuso este jueves la conferencia magistral "Los Nuevos Nacionalismos en una Era de Incertidumbre", en el marco de la Cumbre Sonora 2017.El ex ministro enfatizó que ante las dificultades hay un tiempo de transformación, sobretodo institucional y que esto podría tomarse como un área de oportunidad.Además, el argentino aseveró que hay una revolución tecnológica en la energía solar y significa un motor extraordinario. Por otro lado, lamentó que en México haya un pesimismo agobiante ante el escenario económico actual, ya que sí hay mucho qué hacer.En cuanto a contexto mundial, López Murphy apuntó a que el crecimiento económico mejorará aunque de manera lenta, ya que hay desigualdades importantes entre los países avanzados y los que se encuentran en vías de desarrollo.El ex ministro de finanzas afirmó en cuanto al triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, que era la primera vez que el populismo penetra en el mundo anglosajón y que era muy probable que se cumplieran gran parte de los compromisos de campaña."La victoria de Trump crea más desventajas que ventajas para América Latina", aseveró.