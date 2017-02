Cumplen a medias Universidades públicas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Planes de estudio sin actualizar, una formación que no termina de responder a las necesidades y una oferta que no concuerda con la demanda, son para el gremio empresarial las principales debilidades de la educación superior en Sonora.



En opinión de los sectores productivos del Estado, las universidades públicas ofrecen un mediano cumplimiento en la calidad de sus egresados, y además en algunos casos los programas académicos deberían ser revisados.



De diez representantes de organismos empresariales consultados en distintos municipios, ocho consideran que la oferta de carreras de las instituciones públicas del Estado responde de manera parcial a lo que demandan los sectores.



"Muchas carreras no tienen campo de acción en la comunidad o están saturadas, mientras que las que sí tienen campo de acción en muchas ocasiones no salen los graduados con las competencias necesarias", advirtió Hipólito Sedano, presidente de Canacintra en Nogales.



Los empresarios coincidieron además en que las universidades públicas de la entidad, en su mayoría, carecen de vinculación con los sectores productivos y ello provoca que la diferencia entre la oferta y la demanda sea todavía mayor.



"Aún falta una mayor vinculación con los sectores productivos, así como también una visión más clara de hacia dónde se dirige el desarrollo de la región o del Estado", opinó Héctor Vázquez del Mercado, representante de la OCV de Puerto Peñasco.



Carreras como Educación, Administración, Derecho, Ciencias de la Comunicación, entre otras, señalaron algunos, tendrían que actualizarse o incluso eliminarse de las opciones educativas profesionales.



Exponen que el motivoes la saturación en los mercados para estas carreras, así como la necesidad de que Sonora cuente con más profesionistas orientados a las áreas emergentes como la biomedicina o la industria aeroespacial.



Luis Huesca Reynoso, economista del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), advirtió la ausencia de una política desde el sector gubernamental para alinear la oferta universitaria con la demanda laboral.



"Se ha dejado que el mercado lo solucione porque no ha habido una política, en los dos sexenios anteriores, que permita poder anticiparse, saber la problemática, y no me refiero a la demanda de empleos, eso sí se ha hecho, lo que no se ha hecho es ver la pertinencia de carreras", señaló.



De acuerdo con Álvaro Bracamonte Sierra, investigador de El Colegio de Sonora con experiencia en proyectos de competitividad económica e instituciones, en la historia del Estado las universidades han creado su oferta con base en la demanda, pero no siempre en el tiempo que se necesita.



"A veces puede haber un desfase, a veces la necesidad de un tipo de profesional no es necesariamente el que se requiere, a veces las instituciones de educación superior no responden con la agilidad que requiere el aparato productivo", expresó.



El rezago en las universidades mexicanas con respecto a las escuelas de otros países no es reciente, sin embargo, puntualizó, ha sido más notorio desde hace al menos cuatro décadas.



"El punto es cómo actualizas la formación de estas carreras tradicionales o convencionales para que aún con ese mote, estén modernizadas y enchufadas a las necesidades que se tengan", subrayó.



Aunque en las mediciones nacionales hay universidades sonorenses que no están tan alejadas de los primeros sitios, las posiciones disminuyen drásticamente cuando se comparan con las instituciones mundiales.



Por ejemplo, en Ranking Web de Universidades que publica el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, la Unison aparece en el lugar número ocho a nivel nacional y 48 en Latinoamérica, pero en la escala mundial su posición es la mil 109.



El Itson, segunda institución del Estado mejor clasificada por el mismo organismo, ocupa el lugar número 55 en México, 386 y cuatro mil 62, mientras que en ese respectivo orden, el ITH se ubica en las posiciones 101, 808 y nueve mil 786.50%33.3%16.7%