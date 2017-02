Hace No al Gasolinazo peticiones a diputados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los miembros del movimiento "No al gasolinazo-Sonora", integraron un pliego con 32 que incluyeademás de la exigencia de reducir los precios de las gasolinas, demandas dirigidas a los tres nivelesde Gobierno.Los manifestantes tienen peticiones específicas: Siete para el Gobierno federal, nueve para el Gobierno del Estado, cinco solicitudes para las autoridades municipales y once, en general, para los tres niveles de la administración pública.Los integrantes del Movimiento entregaron el 5 de febrero pasado una lista de peticiones a los diputados locales y ayer hubo una nueva reunión a la que se sumaron inconformidades de los recolectores de basura de Cajeme, así como los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los jornaleros del Valle de San Quintín, de Baja California, entre otros.Entre las solicitudes para el Gobierno federal se enlistan la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete, abrogación de reformas estructurales y retroceder en el aumento al precio de los combustibles y eliminar el IEPS, principalmente.Al Estado le requieren exhortar a las cámaras de Diputados y Senadores la eliminación del IEPS, abrogar el aumento del 35% al agua en Hermosillo, dar marcha atrás a la concesión del alumbrado público y quitar la revalidación de placas, entre otros.De las cinco peticiones para el Gobierno municipal, destacan la eliminación del aumento del cobro del 35% por saneamiento y drenaje, cancelar la concesión del alumbrado público, reglamentar la Ley de Participación Ciudadana y disminuir costo de multas y recargos.En general para los tres niveles y órdenes de Gobierno, realizan peticiones entre las cuales figuran la recuperación de bienes sustraídos a la nación, al Estado y al Municipio, la reducción del número de diputados y senadores y eliminación de plurinominales.También, la eliminación del fuero en todos los niveles, la revocación de mandato para autoridades, el retiro de financiamiento a partidos políticos, no incrementar más los impuestos y reducción del 50% inmediata a los sueldos de funcionarios de primer y segundo nivel.