Se dedica a ayudar a niños enfermos de cáncer

NAVOJOA, Sonora(GH)

A Socorro Valenzuela, el cáncer le arrebató el tesoro más valioso, Carlos su hijo; la pérdida la motivó a dedicar su vida a ayudar a otros niños con la enfermedad.



Con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, Socorro recordó que después de 2 años y 4 meses de sufrimiento luchando contra el cáncer, finalmente su hijo de 14 años de edad perdió la batalla.



"Mi hijo fue un guerrero, nunca perdió la esperanza y la fe, eso fue lo que me hizo seguir de pie luchando junto a él", expresó, "cuando me deprimía, él mismo me decía: Ánimo mamá hay que salir adelante y tenemos que luchar".



Dijo que los momentos más difíciles fueron cuando recibía quimioterapias las cuales debilitaban su cuerpo pero no su espíritu y ganas de vivir.



"Es muy difícil, una situación muy dolorosa; no sabes qué hacer, ni a donde recurrir ni cómo sacar adelante un problema que se pone cada vez más difícil", abundó, "cada día es desesperante, no sabes que es lo que viene".



En los momentos de angustia, resaltó, la fe en Dios y la esperanza de que Carlos saliera adelante le dio fuerza para seguir adelante.



Alrededor de 20 mujeres integrantes de la asociación realizaron una manifestación por las principales calles de la ciudad en el marco del Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil.