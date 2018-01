Muere Alberto Osuna Agramón, comandante de Bomberos Voluntarios de Guaymas

GUAYMAS, Sonora(GH)

A las 23:55 de ayer murió el comandante de Bomberos Voluntarios de Guaymas, Alberto Osuna Agramón víctima de un paro cardiaco, en su domicilio.



Se informó que el jefe de los “tragahumo” cayó de su propia altura inconsciente y no fue posible reanimarlo, por lo que se dictaminó su muerte.



El ex presidente del patronato de Bomberos Voluntarios, a través de sus gestiones logró la construcción de la comandancia Norte y la apertura de la estación Sur, así como incrementar la flota vehicular y profesionalizar más la labor de los elementos con capacitación continúa.



El doctor Eloy Elizondo dictaminó que no fue posible su reanimación ya que había fallecido de paro cardiaco provocado por la diabetes, quedando notificado el ministerio público por el mismo médico.