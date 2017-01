Exigen con más fuerza dar marcha atrás a gasolinazo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La exigencia de dar marcha atrás al llamado "gasolinazo", que este año ha generado incrementos hasta del 22.21% en los combustibles, congregó en Hermosillo a miles de ciudadanos.



Integrantes del movimiento social "No al Gazolinazo Sonora", que surgió a raíz de los aumentos que consideran es sólo el principio, señalan que en su tercera marcha participaron más de 10 mil personas.



A diferencia del domingo 8 de enero, en la cual se dio la segunda marcha en protesta del alza a la gasolina y diesel, hubo dos puntos de reunión: La confluencia de los bulevares Kino y Gómez Farías y la Plaza Emilia de Zubeldía.



Minutos antes de las 11:00 horas la marcha inició con cientos de manifestantes, pero a lo largo de su recorrido fue sumando cada vez más personas, hasta llegar a miles.



La temperatura ayer fue fresca, el tiempo se prestó para que los hermosillenses salieran en familia a expresar su rechazo al aumento a los energéticos.



Los niños, en su mayoría, se desplazaron en bicicleta y patineta, acompañados y custodiados por sus padres, tíos y abuelos.



LAS DEMANDAS



En su caminar, los hombres y mujeres de distintas edades, desde niños hasta ancianos, corearon las demandas de quienes encabezaron el movimiento.



"¡Súmate, súmate!, ¡Fuera Peña, fuera Peña!", gritaron manifestantes durante su trayecto.



Al igual que en las marchas anteriores reprocharon los privilegios de los gobernantes al grito de "¡Políticos rateros, no tienen llenadero!, ¡El pueblo se cansa, de pin…transa!".



AFECTA EL BOLSILLO



Sin importar ingreso y estado civil de la clase trabajadora, el aumento de casi tres pesos en la gasolina verde y roja, afecta, aunque en diferente medida, a todos, coincidieron los manifestantes.



Profesionistas, cajeras, albañiles, mecánicos, docentes, estudiantes y pensionados, con sueldo de 8 mil, 10 mil y hasta 30 mil pesos mensuales, afirman que el alza ya les "pegó en el bolsillo".



Jorge David Sabori, quien tiene un taller mecánico, comentó que si antes gastaba 200 pesos diarios en "vueltas" de trabajo, ahora invierte 300 pesos, por lo que seguramente se verá obligado a "subir" el costo de sus servicios, lo cual está consciente, afectará a sus clientes.



Don José Antonio Leyva, jubilado y de oficio electricista, se dijo molesto porque luego de 40 años de trabajo formal, solamente recibe una pensión de 2 mil pesos mensuales.



"A mí me dan la pensión en un año lo que un diputado gana en un mes, y fíjese, yo que trabajé 40 años y sin contar los que no estuve asegurado, nomás lo que recibo", reprochó.



Gabriel Arturo Molina Landaverde, ingeniero en Electrónica, tiene ingresos mensuales de 30 mil pesos y tiene a sus hijos en escuela particular porque considera las públicas de mala calidad.



Pese a considerar que económicamente le va bien, en comparación con otros trabajadores, considera injusto tanto cobro de impuestos, privilegios de políticos y ajustes de cinturón para el ciudadano.



Gabriel, al igual, que cientos de familias, decidió dejar la comodidad de un domingo familiar, de descanso o convivencia en casa, para exigir un "¡Ya basta!".



Hoy liberan por quinceavo día consecutivo la caseta de cobro y por tercera vez estarán en la Agencia Fiscal estatal del CUM.