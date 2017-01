Taxistas aprovechan gasolina EU

AGUA PRIETA, Sonora(GH)

Debido al incremento en el precio de la gasolina, algunos taxistas han aprovechado la cercanía con el vecino país para cruzar a cargar combustible y ahorrar un poco.



No todos tienen una visa láser que les permita cruzar a Douglas, Arizona, para aprovechar esta oportunidad, por lo que consideran sí hay una afectación.



Además el precio del dólar va a la alza, por lo que dentro de poco no será tan redituable viajar a Estados Unidos para cargar combustible.



"Muchos lo que están haciendo es que si el carro es mexicano echan (gasolina) en Douglas, pero aquí los que no tenemos visa o eso, batallamos más", expuso un taxista quien prefirió no proporcionar su nombre.



Ahora los taxistas esperan otro aumento que se dará en el precio del combustible, lo que hará que su situación sea más complicada porque además de que no ganarán mucho brindando el servicio, la mitad de lo ganado le corresponde al concesionario.



Aunado a esto, recientemente se aprobaron varios permisos para nuevas unidades, con las cuales se pretenden mantener una tarifa de 50 pesos para cualquier punto de la ciudad.



Esto, consideraron varios taxistas, podría afectarlos ya que de por sí la demanda de clientes no es muy alta desde aproximadamente cuatro años y no opinan que se necesiten más unidades en la ciudad.



En el poblado B. Sánchez, ubicado en el Valle de San Luis Río Colorado, los "tragahumo" se vieron obligados a frenar los servicios que se prestan a la comunidad por la falta del combustible.



Los bomberos del valle señalaron que los recursos no les alcanzan para surtir hoy las unidades y ambulancia.