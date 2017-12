Se manifiestan taxistas por retiro de espacio

Navojoa(GH)

Taxistas independientes de esta ciudad se manifestaron luego de que autoridades municipales les redujeron dos espacios en el sitio donde ofrecen el servicio, ubicado en la calle Allende y García Morales, por no pagar su derecho de piso.



Carlos Ramiro Gutiérrez Gálvez, taxista, dijo que son como 50 trabajadores que tienen adeudos de alrededor de 8 mil pesos con el Ayuntamiento y sólo piden tiempo y facilidades para pagar.



"Estamos luchando para que se nos den facilidades porque estamos en un momento crítico los taxistas", expresó, "también queremos que se nos respete el derecho de estacionamiento", expuso.



Rojo Gil, taxista, señaló que les redujeron dos espacios que durante 60 años han ocupado los taxistas, pero ahora fueron asignados como estacionamiento de una zapatería.



"Sólo queremos tiempo y facilidades, el oficio de taxista es difícil, apenas y tenemos dos viajes por día, casi no sale", agregó.



Hoy viernes tendrán una reunión con el alcalde Raúl Silva Vela, dijo, para buscar una solución al problema.



Víctor Félix Káram, secretario del Ayuntamiento, dijo que hace algunos meses se les ofreció a los taxistas un descuento del 50%, pero no se acercaron a liquidar el adeudo.



"Mañana es una reunión con ellos donde se va analizar caso por caso de manera individual porque no han pagado sus derechos desde hace muchos años, pero estamos viendo cómo se les puede echar la mano en ese tema", agregó.