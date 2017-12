Frena Congreso 'predialazo' propuesto por alcalde de SLRC

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Pleno Congreso del Estado frenó el excesivo cobro que pretendía realizar el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado del impuesto predial en 2018, como lo había planteado el alcalde Enrique Reina Lizárraga.



Ahora, después de una propuesta de los diputados del PRI, la autoridad municipal no deberá cobrar más del 5%, pues en el documento original superaba el 10%.



El Ayuntamiento justificó el aumento, según un análisis elaborado por valuadores profesionales, con base en los trámites de traslado de dominio y en estudio de valores de compra-venta de terrenos y construcciones, en los cuales se determinó que en algunas zonas estaban bajos con relación al mercado inmobiliario.



En la sesión del pasado martes legisladores del tricolor se refirieron a la Ley de Ingresos del Municipio fronterizo e impugnaron la fracción sexta del artículo 5, que se refiere al impuesto predial en predios urbanos construidos.



Por mayoría se modificó y el cobro que realice Reina Lizárraga no deberá ser mayor al 4.5% y no hasta el 10% como era la propuesta original.



OTROS CONCEPTOS



El Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, como lo señaló el mismo Congreso del Estado, incluyó nuevos impuestos dentro del presupuesto de 2018 y que no se contemplaron el año de 2017.



Además no se ajustó al 4% de incremento en el cobro de derechos por concepto de alumbrado público, certificación de documentos, expedición de certificados de no adeudos y de residencia, licencias y permisos especiales, así como dictámenes.



La Comuna pretende captar 879 millones 390 mil 664 pesos, de los cuales 119 millones 949 mil pesos serán del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.