Suman más de mil toneladas de basura en calles de Guaymas

Guaymas(GH)

Más de mil toneladas de basura lucen acumuladas en las diferentes calles de Guaymas tras la reducción en la recolección de basura que hizo PASA y el fracaso del sistema de limpia que implementó Servicios Públicos Municipales.



El representante de la zona Pacífico de Promotora Ambiental S. A., Juan Torres, informó que de lunes a miércoles, los seis carros recolectores en operación, recogen cerca de 120 toneladas por día, y en el resto de la semana el promedio es de 80 a 100 toneladas.



"Tenemos seis carros recolectores con una capacidad para recoger ocho toneladas a la vez, en ellos se hacen varios viajes, en diferentes rutas, por eso mantenemos limpia la ciudad, mientras que el Municipio tiene trabajando cuatro carros, pero los más grandes tienen capacidad para recoger hasta dos toneladas, por eso no están levantando todo, es un problema muy serio", reconoció.



En los últimos días, reveló, los dos dompes y los otros dos vehículos han depositado cerca de 40 toneladas de basura, lo que significa un 40% de lo que recogen en un día, los seis carros recolectores de PASA.



"La empresa no quería afectar el servicio, pero los recursos no son infinitos, aguantamos muchos meses sin recibir un solo pago y ahora no tenemos liquidez para operar al 100%, esperemos que paguen, estamos abiertos a propuestas serias y por escrito, no verbales", aclaró.



Hoy día, apuntó, el Municipio les adeuda poco más de 18 millones de pesos, por el servicio de recolección que prestaron en los diferentes sectores de la ciudad, y hasta la fecha no les han presentado ninguna propuesta de pago.