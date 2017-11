NAVOJOA(GH)

"No me quiero quedar sin papá", fueron las palabras que hicieron que José Miguel Rodríguez, quien padece de diabetes, tomara en serio su tratamiento y llevara un estilo de vida más saludable.



"La enfermedad me la detectaron hace 9 años, todavía no nacía mi hija y pese a que me dieron medicamento y dieta no la seguía al pie de la letra", expresó.



Seis años después de que un médico particular le diera el diagnóstico, José Miguel, se lastimó los dedos del pie por no usar el calzado que le recomendaron y al acudir al IMSS le dieron una noticia que lo sacudió.



"Según yo iba a hacerme una curación, pero me dijeron que me iban a cortar todo el pie hasta el tobillo", relató, "fue cuando mi hija que tenía cuatro años de edad me dijo:



"No me quiero quedar sin papá; fue ahí cuando entendí que tenia que cuidarme".



La suerte le sonrió pues no fue necesario amputarle el pie, relató, después de eso siguió con las instrucciones del médico y como resultado bajó 20 kilos.



"Me tomaba cuatro (bebidas) diarias porque dormía tres horas diarias y el doctor me dijo que ese fue mi error".



En ocasiones tenía que manejar por la noche largas distancias y para mantenerse despierto consumía bebidas energéticas, enfatizó.



"A raíz de eso dejé de trabajar en los plásticos (empresa), mi doctor me recomendó que renunciara porque de lo contrario no llegaría a ver los 15 años de mi hija".



El ver a su hija crecer, jugar y reír, resaltó, además del amor de su familia, le da la fuerza para seguir adelante.