Llaman a vacunarse para combatir influenza

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Aunque los especialistas ven un incremento en la incidencia de infecciones respiratorias en Sonora, hasta hoy se ha confirmado un único caso de influenza en la entidad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud a nivel federal.



La dependencia publicó en el boletín de Vigilancia Epidemiológica Semanal que hasta la semana número 45 del año, sólo se tiene el registro de un caso de influenza tipo B en Guaymas; aunque fueron 25 los pacientes sospechosos.



Es por ello que el Estado se ubica dentro de las cinco entidades federativas con mayor proporción de casos positivos de influenza, en relación a casos sospechosos detectados, se explicó.



Sin embargo, son los estados de Guerrero, Nuevo León, Colima, Taxcala, Michoacán, SLP, Yucatán, Veracruz y Chiapas, los que tienen un mayor registro de incidencias, que van desde los tres hasta los once casos.



AFECTA CAMBIO DE CLIMA



Francisco Javier Muro Dávila, subdelegado médico del Issste en Sonora, precisó que hay un despunte en el número de pacientes con infecciones respiratorias principalmente porlos cambios de temperaturaque se han registrado.



"Lo que estamos haciendo es vacunar contra la influenza, hemos incrementado las actividades para evitar que llegue, porque sí hay muchos cambios en las temperaturas", acentuó el especialista.



Externó que aunque hasta hoy la información epidemiológica no ha reflejado casos, es necesario no bajar la guardia.



"Pusimos un módulo en el Centro de Gobierno, estamos vacunando y haciendo detección de otros padecimientos, como diabetes e hipertensión, además de la vacuna del neumococo y tétanos, para que sea integral", puntualizó.



Muro Dávila acentuó que no se debe confiar en el clima, pues a pesar de que hace calor, de pronto se puede sentir frío; también, destacó, existe contaminación en el ambiente, lo que provoca faringitis.