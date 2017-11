Denuncian venta de comida "chatarra" afuera de escuelas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En lo que va del ciclo escolar la Asociación Estatal de Padres de Familia (Aepaf) ha recibido 200 notificaciones por venta ambulante por fuera de las escuelas en todo el Estado.



Cecilio Luna Salazar, titular de la asociación, señaló que Hermosillo es uno de los municipios de los cuales han llegado más denuncias, debido a que de la capital sonorense han llegado alrededor de 120.



"No estamos en contra de la actividad que realizan, sin embargo queremos que dentro de las escuelas y los perímetros de estas tengan el menor acceso a la comida chatarra, ya que Sonora tiene cifras alarmantes en cuánto diabetes y obesidad infantil", comentó.



La semana pasada, Luna Salazar y el director de Inspección y Vigilancia Municipal, Luis Armando Becerril Calderón sostuvieron una reunión para buscar una solución a esta problemática que aqueja las escuelas.



El presidente de la Aepaf indicó que cada vez más los padres de familia se preocupan por los alimentos que consumen los menores dentro y fuera de los planteles, por lo que se ha buscado solución que no afecte a los vendedores.



"Estamos viendo cuál es la mejor solución, porque sabemos que ellos pudieran salir afectados y no es el caso, quizá que los reubiquen a otra área donde sí les sea permitido ofrecer este tipo de comida", puntualizó.