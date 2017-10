Agua Prieta guarda 5 edificios históricos

AGUA PRIETA(GH)

Sólo cinco edificios centenarios se mantienen de pie en Agua Prieta, como testigos de la historia que se desarrolló en esta población.sobreviven , el resto ya fueron derrumbados



La mayoría de estas construcciones pertenecen a particulares, uno de ellos está a cargo del Gobierno federal y otro más a cargo del Gobierno municipal por tratarse de una plaza pública.



En esta ciudad no hay museos de historia, así que lo poco que se conserva de las memorias de Agua Prieta está en manos de particulares y en estos edificios que evidencian su antigüedad.



Una de las construcciones más antiguas es el molino harinero, el cual se comenzó a construir en 1906, originalmente con el propósito de utilizarla como bodega de alimentos, relató Juan Valente Rivera Aguirre, cronista de Agua Prieta.



Este sitio funcionó también como "Tienda Haymore"porque era de Franklin de Marcus Haymore, aunque en realidad era Sonora Mercantil Company.



Luego el 28 de enero de 1912 se hizo público el anuncio de que se dotaría a Agua Prieta de un molino harinero.



En 1912 las familias Lilly White y Franklin de Marcus se unieron y fundaron una sola empresa llamada The American Milling Company.



La producción era tal, que se tuvo que conseguir un permiso para tener un ramal del ferrocarril que llegaba hasta la bodega del molino para cargar el producto que ahí se generaba, abundó Rivera Aguirre.



Esta empresa con el tiempo fue vendida a Santiago Smithers que había llegado a Agua Prieta a principios de 1912.



Cumple 100 años



El edificio que el pasado 25 de agosto cumplió 100 años es el que alguna vez se conoció como Edificio Moderno, el cual funcionó como un lujoso hotel.



"Se inauguró el 25 de agosto de 1917, era un hotel de lujo, muy adelantado para su época, Agua Prieta contaba con 3 mil habitantes en ese tiempo, era un hotel de primera línea, de primera categoría.



"En este lugar se hospedaron muchos de los personajes que firmaron el Plan de Agua Prieta en esta frontera, ahí estuvo Abelardo L. Rodríguez y Álvaro Obregón",



Después, debido a la poca población que había en esta frontera, agregó, y la falta de comunicación al no contar con carretera, desmereció y se convirtió en locales comerciales.



En la actualidad es propiedad de tres dueños: Cruz Íñiguez, Carlos Munguía y Carlos Molinar, mencionó el cronista de la ciudad.



Aduana de México



El 3 de mayo de 1918 el edificio que hasta la fecha es la Aduana de México en Agua Prieta fue inaugurado y ahí se realizó el histórico festejo de la firma del Plan de Agua Prieta, expresó Juan Valente Rivera Aguirre.



"El Plan de Agua Prieta se le leyó al público en la Plaza Azueta, de ahí partió un desfile con varios contingentes de caballería y soldados hacia Aduana y ahí hubo un baile", dijo.



En 1917 se inició la construcción de este edificio a cargo de Antonio Iturralde, con el propósito desde el principio de levantar la Aduana de México.



Carlos Carturegli, administrador de la Aduana, el 2 de diciembre de 1918llevaba la remesa para depositarla en el ferrocarril y enviarla a Hermosillo, pero fueron asaltados entre Naco y Agua Prieta.



El 16 de diciembre de 1918 cuatro personas que participaron en el asaltofueron ahorcados en la Plaza Azueta.



La casa de Elías Calles



Entre los edificios históricos que se mantienen de pie en Agua Prieta está la casa que comenzó a construir Plutarco Elías Calles en 1912, la cual nunca habitó.



"Porque ya para cuando la medio terminaron y todo, pues él se fue a Hermosillo como Gobernador del Estado y luego se fue a México como secretario de Comunicaciones y Transportes", señaló el cronista de la ciudad.



Plaza Azueta



Aunque no es un edificio, la Plaza Azueta es considerada un rincón histórico, que se construyó poco a poco y aunque no fue directamente en la plaza, Plutarco Elías Calles estuvo involucrado.



"El primer kiosco que tuvo la plaza lo construyó Plutarco Elías Calles, podemos decir que con sus propias manos, porque él era comisario en 1912 y él hizo el primer kiosco", apuntó.



En la Plaza Azueta se vivieron momentos históricos como la batalla en abril de 1911 de los federales contra los revolucionarios.



"Y ahí", manifestó, "Lázaro Cárdenas vino a ponerse a las órdenes de

Elías Calles, con un contingente de 500 hombres, ahí pasó revista".