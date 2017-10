Sonora es segundo lugar en muertes por cáncer de mama

HERMOSILLO,Sonora(GH)

De cada 100 mujeres sonorenses mayores de 25 años de edad, 28 fallecen a causa del cáncer de mama, lo que posiciona a Sonora en el segundo sitio con mayor tasa de mortandad en el País, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.



Entre los años 2010 y 2015 las defunciones por tumor maligno de mama pasaron de una tasa de 22.6 a 28.6, según números de la dependencia federal, y en ese último año el Estado se ubicó en el primer lugar en muertes por esta causa.



En 2016 se registraron en total 209 decesos y tan sólo en el primer trimestre del presente año ocurrieron 76 muertes, cifra que representa el 36.3% del total de los casos del año pasado.



A pesar de las campañas realizadas por las autoridades del sector Salud en el Estado, se continúa con la detección de nuevos casos de cáncer de mama en mujeres, aunque el número ha disminuido.



En 2015 se registraron 191 casos, mientras que en 2016 la incidencia fue de 171 féminas con este padecimiento, y en el primer trimestre de 2017 los servicios de Salud detectaron a 45 mujeres con tumores cancerígenos en sus mamas.



Aunque el cáncer de mama presenta una mayor prevalencia entre las personas del sexo femenino, es también un padecimiento que afecta al 1% de la población masculina a nivel mundial.



ELSA ESTÁ EN LA LUCHA POR DOS VIDAS A LA VEZ



Por Lourdes Loza



TIJUANA, BAJA CALIFORNIA (GH).- Elsa lleva en su vientre a su segundo hijo y todavía no ha decidido cuál será su nombre, pues su principal preocupación es seguir todas las indicaciones del médico para lograr vencer el cáncer de mama que se le diagnosticó en febrero.



"Lo primero que me pasó por la mente cuando me dijeron que estaba embarazada, fue que el bebé no iba a estar bien. Tal vez no iba a sobrevivir, no iba a poder recibir las quimios y el cáncer le iba a afectar también", expresa preocupada Elsa Garduño, quien acude al médico en compañía de su esposo Rafael.



Tras el diagnóstico le informaron que tendrían que practicarle una mastectomía en el seno izquierdo, lo que significa que tendrán que retirarlo para asegurarse que el cáncer no se extienda a otras partes de su cuerpo . Una vez concluida esa etapa vendría el tratamiento de quimioterapia.



Un día antes de su cirugía, Elsa y Rafael se casaron y dos meses después recibieron la sorpresiva noticia que esperaban un hijo, lo que les causó felicidad y a la vez preocupación, porque todavía no concluía la batalla contra el cáncer.



"Los doctores me dijeron que mi bebé se podía salvar y yo también", recuerda, "solo tenía que poner en pausa mi tratamiento hasta que él se formará, lo que sucedió a las 20 semanas de gestación".