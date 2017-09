Retiran a madre en huelga de hambre de escuela de Bacobampo

Bacobampo(GH)

Hoy retoman clases los 207 alumnos de la escuela Ge, Etchojoagneral Lázaro Cárdenas del Río en la comunidad de Bacobampo luego de que autoridades abrieron las puertas de la institución educativa que mantenía cerrada una madre de familia en huelga de hambre.



José Guadalupe Osuna Hernández, director del plantel, informó vía telefónica que hoy los alumnos retoman de manera normal las clases a partir de las 7:00 horas.



"Intervinieron las autoridades, intervino el Ministerio Público, todo se hizo conforme a lo legal", abundó.



Los jóvenes no tenían clases desde el martes pasado cuando un grupo de padres y una madre de familia en particular inició con una huelga de hambre para exigir la destitución del director acusándolo de no intervenir en un pleito entre dos alumnas.



Uno de los manifestantes quien pidió el anonimato, denunció vía telefónica que policías municipales abrieron otro acceso de la escuela, sacándole la vuelta a la entrada principal la cual María Francisca Zamora Yocupicio resguardaba.



"Hubo unos detalles tal vez el procedimiento estuvo un poco rudo el que llevaron a cabo (las autoridades), el director contrató unos abogados que llevaron a la Policía Municipal", añadió, "se fueron a otro acceso y con todo lujo de violencia entraron".