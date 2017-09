Preocupaban más los apaches que la guerra de Independencia

Caborca(GH)

Pese a que en Caborca sí se tuvo conocimiento de la guerra de Independencia en 1810, María del Carmen Guzmán Montijo señaló que en ese entonces preocupaba más a los nativos de esta zona la presencia de los apaches.



"El pueblo de Caborca en ese tiempo estaba muy alejado y no percibía muy bien (la guerra de Independencia), sí hay comunicación de cartas, en aquel tiempo Caborca no era Municipio, pertenecíamos a la prefectura de Altar.



"El prefecto de Altar mandaba a Caborca la información de lo que estaba pasando (guerra por la Independencia), aquí la gente de lo que más se cuidaba en ese tiempo era de los apaches, que eran los que hacían más daño", explicó la encargada del Archivo Histórico Municipal.



En aquellos años tempranos del siglo XIX, explicó, había asentamientos de apaches cerca de Tubutama, y eran ellos quienes robaban ganado y mataban gente.



Recordó que incluso en 1694, fueron los apaches los causantes de la muerte del primer sacerdote residente que trajo el padre Kino para que estuviera a cargo de la misión de Caborca.



Durante la guerra de Independencia de México no hubo enfrentamientos armados en Caborca, reiteró, pues según los registros históricos sólo se enteraron las autoridades locales de aquel entonces, muy probablemente muchos pobladores ni se enteraron.



Antes de la independencia los caborquenses se dedicaban a la agricultura, ganadería y minería, como lo hacen ahora, señaló.