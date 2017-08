Reparan barcos para ir por "oro rosado" en Guaymas

Guaymas(GH)

El sonido de los marros azotando una y otra vez los cascos de los barcos es lo que predomina en los muelles "Cuates" de Guaymas, donde los pescadores trabajan hasta doce horas diarias para remozarlos y alistarlos para la próxima temporada de camarón.



Los hombres de mar desde hace una semana empezaron a trabajar en la limpieza de los tangones, el raqueteo y el pintado de los cascos para posteriormente colocar los chichorros y las tablas con las que capturarán el "oro rosado".



Aunque la mayoría de los pescadores desconoce si habrá o no producción en este ciclo camaronero que esperan que inicie entre los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, se mantienen enfocados a los trabajos de mantenimiento.



Francisco Ramírez fue contratado para realizar trabajos de soldadura en algunas embarcaciones camaroneras y desde hace unos días trabaja hasta 12 horas diarias para cumplir con las exigencias de cada armador.



"Con este calor no se puede trabajar, tenemos que esperar a que baje en algunas horas ‘pico’ para reiniciar, por eso estamos trabajando como doce horas diarias en los muelles", externó.



El pescador Joel Nevares, quien tiene más de 35 años de experiencia, junto a los demás tripulantes del barco donde zarpará en busca del camarón está enfocado a reparaciones menores para salir a pescar el crustáceo tras levantarse su veda.



"No sabemos si los biólogos han detectado camarón en altamar, creo que esta semana van a informar los resultados del muestreo que realizan dos embarcaciones en el litoral sonorense, nosotros no perdemos la fe, de que la temporada va a estar buena", abundó.



Los pescadores realizan limpieza y pintura en barcos.