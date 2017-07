Calles sin pavimentar afectan a caborquenses con lodazal y baches

Caborca(GH)

Para los caborquenses las lluvias no solo dejan algunos árboles y postes caídos, si no que significan el resurgimiento de baches y en otros casos, el no poder de plano transitar por algunas calles, debido a que son de tierra.



De acuerdo con datos proporcionados por las autoridades municipales, en la ciudad hay 900 mil metros cuadrados de calles pavimentadas.



La realidad es que el crecimiento le ha ganado a la urbanización, pues son muchas las calles de tierra en la ciudad y no solo en la periferia, incluso en sectores céntricos como la colonia Ladrillera, que se ubica a un costado del templo Histórico de Pueblo Viejo, y en donde tras cada lluvia sus habitantes batallan con los carros atascados.



"Ya hemos solicitado muchas veces que nos pavimenten, primero por que batallamos con la polvadera y cuando llueve pues se calma, pero si es fuerte comienzan los problemas de los carros atascados, son intransitables estas calles.



"Al otro día la calle queda llena de hoyos, desniveles y pues nuestros carros todos amolados", manifestó Berta Quijano, habitante de este sector.



En la ciudad de Caborca solo aproximadamente el 40% de las vialidades están pavimentadas y el resto de la ciudadanía tendrá que batallar de nueva cuenta en la entrante temporada de lluvias, donde cada año se reportan vehículos atascados, descompuestos y accidentados por esta situación.





Aseguran atienden problema añejo



Conscientes del problema histórico de las vialidades en Caborca, las autoridades municipales aseguraron que ya comenzaron con el recarpeteo y aplicación de "sello" en 300 mil metros cuadrados de vialidades, un tercio del total de las calles pavimentadas de la ciudad.



Explicaron que son 32 tramos de calles y vialidades los que se mejorarán con aproximadamente 42 millones de pesos provenientes del Fondo Minero 2015.



Los tramos se seleccionaron en base a la funcionalidad y que sean vías de comunicación principales de las diferentes colonias de la ciudad y puntos de congregación, por lo que pidieron comprensión a la ciudadanía si no se atienden calles que no son tan transitadas o que están frente a sus domicilios.



En los últimos dos años ya se han rehabilitado o pavimentado 530 mil metros cuadrados de vialidades, casi el 59% del total que hay en Caborca, aseguraron.