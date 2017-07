Colapsa puente peatonal en Empalme por lluvias

Guaymas(GH)

El puente peatonal del poblado La Atravezada, con apenas 15 años de antigüedad, colapsó por las lluvias que se registraron en el Valle de Empalme de entre 12.9 y 30.7 milímetros, reveló la coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil en Empalme.



Francisca Machado Alapizco señaló que el miércoles pasado se presentaron precipitaciones pluviales en algunos ejidos como el Triunfo Santa Rosa, Úrsulo Galván, Campo Premier y en los campos el 105 Mátape, Buenos Aires en Mazatán, La Malichita y otros.



Explicó que el agua pluvial que se generó por estas lluvias en las zonas antes mencionadas corrió hasta La Atravezada, causando el colapso de una parte del puente peatonal del pueblo.



"Ya dimos parte de la situación a Obras Públicas y se informó también al Estado para que tomen cartas en el asunto, ellos son los que se encargarán de reparar los daños, y mientras pedimos a la población no usarlo para prevenir accidentes", exhortó.



Paso cerrado



El paso al puente peatonal fue cerrado por las autoridades del poblado para evitar que se registren accidentes entre los habitantes de las zonas rurales cercanas que lo utilizan.



Machado Alapizco apuntó que Protección Civil Municipal con apoyo de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron un recorrido por los ejidos Santa María, Atravezada, Úrsulo Galván y en La Malichita, para descartar riesgos entre los habitantes.



"Corrió mucha agua en La Atravezada por las lluvias que se registraron en otros ejidos del valle, y según los pronósticos van a seguir registrándose en las siguientes horas, por ello le pedimos la población estar alertas y sobre todo que no cruce arroyos cuando el agua está corriendo, no se expongan", recomendó.



El bordo fusible de Ortiz, del Municipio de Guaymas, no ha tenido problemas hasta el momento, dado a que las lluvias que se han presentado en la Cuenca del Mátape han sido menores a 13 milímetros.





Lluvias tranquilas vivirá sonora durante este fin de semana



Un fin de semana con lluvias, pero más tranquilas que las ocurridas durante la mitad de la semana, es lo que se espera en Sonora.



Alberto Flores Chong, director en Sonora de la Unidad de Protección Civil (UPC), indicó que las precipitaciones pluviales seguirán presentándose de manera dispersa.



"Se espera que este fin de semana sea de lluvias más tranquilas que las de mitad de semana y estaremos observando el comportamiento e informando a través de las redes sociales", expuso.



Entre los daños que han dejado se habla de casos donde los arroyos se han llevado los autos.



"Se han presentado aspectos como ríos, arroyos que han cruzado", abundó, "en Aconchi se llevaron dos vehículos por la imprudencia de los conductores de quererles ganar el arroyo, en Yécora situaciones de techos que se volaron".



"Son corrientes que duran poco más de una hora, es necesario que haya paciencia por parte de los habitantes y no se arriesguen a querer ganar ni a la pericia que tienen para conducir", pidió.