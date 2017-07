Infonavit lleva un 50% de avance en meta de créditos: Sánchez Cereso

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El funcionario federal destacó que en el primer semestre del año se tiene un avance cercano al 50% a la meta establecida para 2017 en la otorgación de créditos para compra de vivienda, que es de 14 mil 751.



Puntualizó que de enero a junio se han otorgado 6 mil 900 créditos con tope hasta un millón 600 mil pesos que ha beneficiado de manera directa a 34 mil 425 sonorenses y que han dejado una derrama económica de 2 mil 874 millones de pesos.



Destacó que en Sonora se puso en marcha a nivel nacional el Programa "Tu Propia Obra", con el cual se tiene una lista de espera de mil 500 créditos para construcción de vivienda en terreno propio o ejidal, el cual da prioridad a las comunidades indígenas.



¿Cómo ha estado el 2017 en otorgación de créditos en comparación con el año pasado?



La meta para este año es 14 mil 751 créditos pero tengo que señalar que la diferencia está en la calidad del crédito y no en el número de créditos, yo lo destaco porque en este momento Infonavit sale de un tope histórico de 900 mil pesos y nos situamos en un millón 600 mil pesos.



Un crédito de esa cantidad tiene un significado en valor mayor que un crédito de 300 mil pesos.



Estamos no descuidando el mercado de nuestros trabajadores, sino saliendo al mercado para trabajadores que tienen un ingreso menor a cuatro y medio salarios mínimos.



¿Cuál es el monto en crédito otorgado este año?



Estamos hablando de una derrama económica de 2 mil 874 millones de pesos y beneficiando de manera directa a 34 mil 425 sonorenses en lo que va del primer semestre del año.



¿Se está buscando más la casa residencial que la de interés social?



Nuestro mercado potencial más grande llegan a tener 4.6 o 5 salarios mínimos, sin descuidar arriba de 5 salarios mínimos.



¿Cómo les ha ido en Sonora con el programa nacional "Tu Propia Obra"?



Un producto muy interesante, porque siempre hemos tenido un crédito para los que tienen un terreno y puedan obtener un crédito para construir y la gente que tiene un terreno y cotiza con nosotros solicita un crédito y se lo otorgamos pero hay gente que no podía acreditar la propiedad por estar en zona comunal o ejidal.



En este momento ya estamos otorgando crédito a quienes tienen un ingreso bajo pero tienen un terreno en posesión y que históricamente tenían un terreno, como los yaquis que tienen 500 mil hectáreas y a pesar de que hay muchos miles miembros de la etnia que trabajan en maquiladoras de Loma de Bácum o Empalme no podían acceder a un crédito.



Ya colocamos los primeros créditos en Sonora, fue el primer Estado en otorgar los primeros y tenemos enlistados una serie de prospectos (mil 500), hay sinergia con el Gobierno del Estado y Sedesol.



¿Cómo se accede al crédito "Tu Propia Obra"?



Los trabajadores que ganan hasta 6 mil 600 pesos mensuales tendrán acceso a un crédito de 160 mil pesos para ellos el Gobierno federal da un subsidio de 62 mil pesos, y ahora el Estado da otro subsidio y el trabajador puede reducir el costo con la autoconstrucción.



De repente nos encontramos que una casa que tenía un precio de 160 mil pesos ya está costando 100 ó 90 mil pesos.



Ahora si gana 11 mil 200 entonces ese trabajador que tiene ese salario también tiene acceso a este crédito pero sin subsidios porque es un producto que nació para atender a los que menos ganan.



¿En Sonora cuántas viviendas de Infonavit hay abandonadas y cuántas se han reasignado?



Este es el gran tema que involucra a toda la sociedad, empezando con el término de vivienda deshabitada, es el referente, porque Inegi nos da datos de que en Sonora hay 40 mil viviendas abandonadas, nosotros tenemos 3 mil recuperadas, las otras 37 mil tendríamos que ver cómo están, pero son muchos factores por qué están abandonadas, porque muchos no pudieron pagarla y ya la perdió, Infonavit la recuperó y se la dio a otro que puede pagar, 937 viviendas son de Infonavit y traemos en proceso de recuperación 3 mil 300 y las otras que serán de Infonavit.



En 2017 tenemos un dato que hemos vendido más de mil viviendas de las que recuperamos, en este entorno social, las ventas son subastas que se hacen con toda transparencia.



¿Influye la inseguridad entre las causas por las que las personas deciden regresar su vivienda?



Es multifactorial, yo diría que hay colonias muy conflictivas como La Cholla, Los Arroyos, con más vivienda abandonada, que son las más conflictivas, y eso genera nido de delincuentes, sin embargo, en aquellas zonas donde hay una gran violencia detectada en Hermosillo y se habla de que esta zona como la Cañada de los Negros, Coloso Alto o Bajo, no es ligada una cosa con otra, si hiciera una división y generara un cuadrante, del García Morales o Solidaridad vamos a dividir por la violencia, La Cholla, Tierra Nueva, Villa Verde, otros son Urbi Villas del Sur que tienen una problemática social.



¿El aumento en los créditos también aumentó en la tasa de interés y en el descuento en la nómina de los trabajadores?



La tasa es fija, 30 años al 12%, pero es un interés que se le cobra a un derechohabiente de los rangos más altos, y es un interés cruzado que se refleja en cobrarle el menor interés al trabajador de ingreso más bajo.



Creo que nosotros seguimos manteniendo la oportunidad de que la gente con menor crédito no aumente interés.



¿Los segundos créditos han sido otra buena opción?



El segundo crédito estuvo sujeto a ciertas limitaciones, ahora no, nomás pasa un término muy corto, puedes ejercer tu segundo crédito. Que hayas cumplido, que hayas liquidado.



¿Cómo están en cartera vencida?



Tenemos una cartera del 7.2 si alguien dice que es alta o baja, si la analizamos al revés, quiere decir que 93 de cada 100 paga, es manejable, pensar que podemos hacer frente a todos los compromisos de Infonavit, comparados con otros países estamos sobre la media.



¿Qué viene para 2018?



Es un año muy importante, la sinergia que debe hacerse es entre empresas, por sus aportaciones, 37 mil 700 empresas que cumplen puntualmente con sus aportaciones, entre aportación temprana y normal entre 92% y 97% es fantástico porque en Sonora cumple el sector empresarial de aportar bimestralmente de una manera muy importante, merece un reconocimiento al empresario, tienen un papel muy importante en Sonora, sus trabajadores ya tienen un crédito y tienen una casa.



Tenemos que generarles créditos para sus otros trabajadores que no tienen casa por eso sacamos un producto a nivel nacional que se llama grandes empleadores, que son aquellas empresas que además de ser cumplidas con sus obligaciones, son empresas con calificación de 10.