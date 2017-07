Podrán inscribirse en línea estudiantes del Cobach-Apson

Agua Prieta(GH)

Hasta esta semana el total de alumnos que fueron aceptados en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (Cobach), no se inscribió en el plantel que les corresponde.



El proceso de inscripción se esperaba cerrar el pasado viernes 7 de julio y aunque se amplió el periodo hasta el lunes 10, todavía a mitad de semana no se habían inscrito todos los estudiantes.



El docente de Cobach Francisco Carrillo Gómez indicó que quienes no se inscribieron a tiempo, podrán hacerlo en línea los días lunes 31 de julio y martes 1 de agosto.



Los aspirantes con derecho a otra opción que sean asignados este lunes 17 de julio podrán inscribirse en línea también los días lunes 31 de julio y martes 1 de agosto.



La primera semana de agosto autoridades darán a conocer a través del portal de Internet Prepa Sonora los lineamientos para reasignaciones o cambios y habrá oportunidad de que los alumnos soliciten cambios.



Quienes deseen solicitar un cambio de subsistema al Colegio de Bachilleres (Cobach) o a otro plantel podrán realizar su solicitud dentro del portal de la institución los días lunes 7 y martes 8 de agosto.



El docente detalló que las reasignaciones o cambios se notificarán directamente a los interesados y todos los estudiantes podrán consultar el turno al que fueron asignados el día miércoles 16 de agosto.