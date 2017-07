Casas abandonadas y con dueño no pueden invadirse: Infonavit

Guaymas(GH)

Las casas adquiridas a través de créditos de Infonavit que lucen en abandono tienen dueño y están en un proceso de recuperación y por ello no pueden ser invadidas, informaron las autoridades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).



En la región Guaymas-Empalme señalaron que la o las personas que están convocando en redes sociales a reuniones para invadir las viviendas de interés social solas no lo hacen bajo ningún marco legal.



Se indicó que mientras el acreditado no cierre su cuenta en el Infonavit, la casa continúa siendo suya, por lo que en ninguna circunstancia debe ser habitaba por otra persona.



Se sabe que eso que están haciendo personas ajenas al Municipio es ilegal, no está bien, quienes estén interesados en adquirir una vivienda pueden ir a la oficina del Infonavit por información, ahí les brindaremos asesorías, abundaron las autoridades.



Los propietarios de las casas que sean invadidas, se dijo, pueden solicitar el desalojo ante el Ministerio Público del Fuero Común presentando una copia de las escrituras y un estado de cuenta, el cual le será otorgado en el Infonavit.



Los trabajadores que perciban un salario menor pueden adquirir viviendas usadas, las cuales son subastadas constantemente.



Recién se subastaron 65 viviendas de Guaymas y Empalme, tres empresas que las compraron, los trabajadores pueden comprarlas con ellas a un menor precio de las nuevas, que ya andan en casi 400 mil pesos las más baratas, se enfatizó.



Las reglas en los créditos, revelaron, tuvieron modificaciones en algunos rubros, entre ellos la compra de casas intestadas con juicios sucesorios para evitar que los acreditados pierdan sus propiedades en el futuro.