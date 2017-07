Deben empresas acelerar integración al comercio internacional

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Si bien las empresas mexicanas muestran avance en la transformación digital de sus procesos, deben acelerar el paso en los próximos años para integrarse más a los mercados internacionales, manifestó Roberto Cabrera Siles.



El especialista en finanzas y consultor de la firma de asesoría financiera KPMG en México, explicó que este tema es de preocupación para los hombres de negocios del País, según revelaron los resultados de su doceava encuesta "Perspectivas de la Alta Dirección en México 2017".



"No hay duda que en los próximos 10 años lo que hoy entendemos como negocios se van a transformar, van a cambiar, por lo cual es muy bueno que los empresarios mexicanos tengan como una de sus grandes prioridades la innovación", afirmó.



Los directivos y dueños de empresas en los estados de la República Mexicana, apuntó, han comenzado a centrarse en el cliente y a realizar esfuerzos de innovación en todos sus procesos para insertarse en la escala global.



"Poco a poco vamos avanzando, pero hay que avanzar más rápido, sentimos que la estrategia es que si van caminando hacia allá, no hay un atraso, pero hay que moverse rapidísimo", destacó.



Aplican encuesta



En virtud de que en México es escasa la producción de información para los empresarios, expresó, la firma KPGM decidió establecer la encuesta con la que se busca saber cuál es la expectativa de los dueños de negocios sobre diversos temas.



El estudio de este año dejó ver que a corto plazo los empresarios no tienen buenos pronósticos de algunos indicadores económicos en el País, mencionó Cabrera Siles, que se verán afectados por factores externos e internos.



"Hay algunas variables que siguen estando nada bien, como la inflación, la tasa de interés, aunque otras variables se han ido comportando, pero otro tema real de preocupación es que todavía no sabemos qué va a pasar con el TLC", comentó.



Según la encuesta, los temas principales que preocupan a los directivos mexicanos a nivel internacional son las políticas económicas de Estados Unidos y la transformación digital; mientras que a nivel interno, les inquietan la corrupción gubernamental y la inseguridad pública.