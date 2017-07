Piden al Gobierno garantizar la paz laboral en el Estado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En Sonora el Gobierno del Estado debe garantizar, como mediador, que habrá condiciones jurídicas que ayuden a mantener un buen clima laboral alejado de las pugnas intersindicales, señaló Gerardo Vázquez Falcón.



"Quizá para ellos no es preocupante lo que pasa, pero para nosotros sí es muy preocupante", advirtió el presidente de Index Sonora, respecto al entorno inestabilidad laboral que aseguran se vive en el Estado, provocado por algunas centrales sindicales como la CTM.



El jueves, empresarios y líderes de organismos cúpula empresariales de la entidad coincidieron en que este ambiente pone en peligro inversiones presentes y futuras en las ciudades de Sonora, pues se envía una mala señal hacia el exterior.



Martín Zalazar Zavala, presidente de la Canacope en Hermosillo, Marcelo Meouchi Tirado, presidente de la Coparmex Sonora Norte y Santiago René Gluyas Ozuna, representante de la Canadevi, concordaron en que los problemas sindicato-empresas, sí están afectando a los negocios.



A su vez, proveedores de la planta Ford de Hermosillo, sostuvieron el miércoles de esta semana una cita en la Ciudad de México con el subsecretario del Trabajo, Rafael Avante Martínez, para exponerle la situación que se ostenta en Sonora.



Ayer se generó una reunión en Palacio de Gobierno, donde estuvieron presentes los secretarios de Gobierno, Miguel Pompa Corella; del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra, y de Economía, Jorge Vidal Ahumada, empresarios, líderes sindicales y representantes de cámaras empresariales.



Vázquez Falcón expresó que la cita fue convocada por las autoridades estatales en el ánimo de construir un clima favorable y de estabilidad laboral en el Estado, aunque hay condiciones que deben cumplirse para que ello ocurra.



"Se dio la exposición de cada una de las partes, de lo que aqueja a los empresarios, lo que sus corporativos de otros países no comprendían o que estaban sorprendidos de por qué estaba aconteciendo esto con los sindicatos", refirió.



La percepción es que el Gobierno estatal está muy optimista respecto a la situación económica de la entidad, apuntó y no tienen el mismo nivel de preocupación que los empresarios, razón por la cual, quizá no han puesto la atención debida.



Niegan ser los villanos



Agregó que los empresarios no son los villanos en este conflicto, sino que actúan conforme a Derecho cuando ven que se cometen actos ilegales en contra de sus empresas, denuncias que en ocasiones ni siquiera son resueltas.



Los dirigentes de centrales obreras como la CROM y la CROC, afirmó, estuvieron en la reunión y mostraron su desacuerdo con las pugnas sindicales, así como su disposición para apoyar un sindicalismo puro que no demerite la actividad empresarial.



Respecto a la formación de un consejo consultivo propuesto por el Estado, Vázquez Falcón apuntó que participarán en el mismo si se les conceden garantías de que no habrá violaciones laborales.



"Al menos para poderle decir a un japonés, a un alemán, a un español, a un norteamericano que venga a México a invertir y que él quede mal con sus clientes", consideró, "o con otros actores internacionales porque no hubo un Estado de Derecho, es lo que nos preocupa".



Aseguró que acordó con el secretario general de la CTM en Sonora, Javier Villarreal Gámez que se detuvieran las acciones del sindicato contra las empresas y la semana pasada les emplazaron a huelga a una compañía.



"Ellos (el Estado) no pueden ponernos en una mesa de negociación y tomarnos la foto cuando están pendientes órdenes de aprehensión por los ilícitos que se cometieron, por las amenazas que se nos han hecho representantes de algunos sindicatos.



"Por la privación ilegal de la libertad hacia algunos de nuestros colaboradores", denunció, "y por el uso de armas para amedrentarnos y parar nuestras operaciones productivas".



Reunión productiva: CTM



Para el líder de la CTM, Javier Villarreal Gámez, la mesa de trabajo fue una reunión muy productiva.



"Siento que fue un esfuerzo muy valioso por parte del Gobierno del Estado y que los resultados los tenemos prácticamente desde ya porque todos terminamos muy bien y en perfecta armonía", indicó.



"Obviamente en un futuro las cosas se van a ir viendo mucho mejor porque se acordó más comunicación y más diálogo para prevenir conflictos y tratar de resolverlos antes de que haya mayores problemas", dijo el dirigente de la CTM.