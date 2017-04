2001: Estremecen al mundo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

WASHINGTON, D.C. (11 de septiembre).- Estados Unidos actuará contra los responsables de los ataques que sufrió ayer y actuará sin distingos contra los terroristas y los países que los cobijen, advirtió el Presidente de este país.



El país no está intimidado, aseveró, está listos para recuperarse y defender la libertad y aplicar la justicia.



"Nuestro país es fuerte... los ataques terroristas pueden sacudir las bases de nuestros edificios más grandes, pero no pueden tocar la fundación de Estados Unidos", declaró el mandatario.



El gobernante envió un mensaje de unidad y aliento a sus conciudadanos, a quienes pidió que se mantengan unidos en estos momentos de tragedia y los exhortó a hacer oración por las víctimas.



Los cuatros aviones secuestrados, dos de American Airlines y la misma cantidad de United Airlines, fueron los instrumentos de ataque a las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York, y del Pentágono en la capital estadounidense.



Los ataques no sólo cambiaron la imagen de Nueva York al provocar el derrumbe de las dos emblemáticas torres, sino que demostraron la vulnerabilidad de los símbolos de poder de Estados Unidos, uno de ellos: El Pentágono.



El número de muertos y heridos por los atentados contra el distrito financiero neoyorquino y el Pentágono en Washington se conocerá en los próximos días, en tanto continúan las labores de rescate, indicaron fuentes oficiales.



El senador federal republicano Orrín Hatcht apuntó que sólo unos cuantos países u organizaciones terroristas tienen la capacidad para perpetrar una acción de esta magnitud.



Indicó que entre los países sospechosos de ordenar los atentados está el multimillonario fundamentalista musulmán Osama bin Laden, señalado entre los terroristas más peligrosos del mundo.



Varias explosiones y cohetes estremecieron las cercanías del aeropuerto al Norte de la capital, Kabul, en la madrugada de hoy y Washington desmintió toda participación en la violencia en Afganistán, país que desde hace algún tiempo refugia a Osama bin Laden.



Un día como hoy 15 DE ABRIL



En el mundo



El papa Juan Pablo II centra su mensaje de Pascua en los conflictos de Medio Oriente y expresa: "La paz es posible en donde desde hace tiempo se combate y se muere".



En México



El entonces senador panista Héctor Larios Córdova resalta las "bondades" de la Nueva Hacienda Pública Redistributiva que propuso el presidente Vicente Fox.



En Sonora



Con 49 accidentes, 25 muertos y 72 lesionados, finalizaba la Semana Santa más roja de los últimos cuatro años, según publicó EL IMPARCIAL en su portada.