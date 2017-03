Apuesta nuevo rector por unidad universitaria

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Impulsar la Universidad al plano internacional y mantener una buena relación con el Gobierno, los sectores productivos y los sindicatos son las expectativas de Enrique Velázquez Contreras para su periodo como rector de la Universidad de Sonora en el periodo 2017-2021.



Luego de que la Junta Universitaria nombrará con 10 votos a favor al doctor Velázquez para llevar las riendas del Alma Máter por los próximos cuatros años, el actual secretario general académico brindó una entrevista exclusiva al periódico EL IMPARCIAL.



En una administración basada en la triple hélice Universidad-Empresa-Gobierno, Velázquez plantea la flexibilización de los planes de estudio, vinculación con sectores industriales y sociales, diálogo con sindicatos, mayor participación de los estudiantes y la revisión de una propuesta a la Ley Orgánica.



A pesar de algunos señalamientos durante el proceso de nombramiento de rector sobre si Velázquez Contreras representaría el continuismo de los químicos al frente de la Unison, el rector electo pidió el beneficio de la duda y la oportunidad de mostrar sus propias ideas para la mejora de la institución.



A continuación, la entrevista.



¿Cuál será el principal tema a atender una vez que llegue a la rectoría en junio próximo?



EVC: Son tres temas básicos que tenemos que atender; uno es la flexibilización de nuestros planes de estudio.

La otra parte importante que he planteado en mi plan de trabajo es la vinculación con la sociedad.



El tercer aspecto es la relación con los sindicatos; me comprometí a crear una oficina de atención directa a los sindicatos, entonces tengo qué pensar cómo va a ser la estructura de su oficina y su funcionamiento.



¿A qué se refiere con la flexibilización de los planes de estudio?



EVC: La idea general es que el paradigma actual a nivel mundial es que los alumnos construyan su propio curriculum a partir de toda la oferta de cursos que se ofrecen en todos los departamentos de nuestra institución e incluso en otras instituciones; es a partir de una base de una profesión, los alumnos podrían seleccionar de una amplísima gama de cursos que ofrece.



Sobre los índices de deserción, ¿en qué porcentaje están actualmente y a cuánto proyecta reducirlo?



EVC: Hay diferentes maneras de definirlo. El más global es cuántos ingresan independientemente del tiempo en el cual pueden egresar, andamos alrededor de cada 100 alumnos que ingresan, 55 terminan, se pierden 45, es un gran costo social; la idea es llegar al 70% de la retención, es decir, sólo un 30% de deserción, esto es en el periodo de los cuatro años; ojalá podamos recuperar esta meta.



Sobre la oficina exclusiva para sindicatos, dice que tendría que analizar su funcionamiento, pero de manera general ¿qué están proyectando?



EVC: La idea es llegar a las revisiones contractuales y salariales con un mínimo de violaciones planteadas por parte de los sindicatos. Actualmente la atención a diferentes cláusulas de los contratos colectivos están en diferentes oficinas; la idea es que esta oficina tenga una capacidad de respuesta inmediata, sobre todo a los planteamientos que no son muy problemáticos, los otros tendrán que atenderlos la alta dirección.



En el tema de las huelgas, que es uno de los más sentidos por la comunidad estudiantil, ¿cómo será la relación con los sindicatos para tratarlo?



EVC: He subrayado que debe ser de mucho diálogo, la oficina que planteo es precisamente para tener un diálogo constante con los sindicatos y destrabar a tiempo lo que pudieran llegar a ser problemáticas para estas revisiones contractuales; en mi experiencia me ha tocado coordinar varias comisiones mixtas con el sindicato de académicos, hemos podido sacar cientos de dictámenes; sí discutimos, pero hemos llegado a acuerdos.



Puedo ofrecer esa experiencia con el Staus; con el Steus no tengo experiencia en la parte operativa, pero tengo acercamiento, hubo apoyo de parte de los trabajadores sindicalizados.



¿Qué le diría a las personas que señalan que representa el continuismo del actual rector? Incluso hubo un movimiento de académicos que se pronunció en su contra.



EVC: Que me den la oportunidad de platicar con ellos. He subrayado durante este proceso que paradigma es la mejora continua, habría una continuidad en lo que estamos haciendo bien, que son muchas las cosas. También que yo tengo mi propia trayectoria como Enrique Velázquez en la Universidad de Sonora; hemos trabajado junto a Heriberto Grijalva porque pertenecemos al mismo departamento, pero espero tener una rectoría con características propias.



Los candidatos se pronunciaron por ver cambios en la Ley Orgánica de la Unison, específicamente ¿tiene ya propuestas ante la posibilidad de reformar esta Ley?



EVC: De mi parte no hay una propuesta al respecto, lo que reconozco es que habría que revisar de la Ley Orgánica es la representatividad sobre todo de los estudiantes, que tienen una baja representatividad, su representación es por departamento y no por programa educativo. La Ley Orgánica es mucho más que esto; a lo que sí estoy abierto es que si surge una propuesta seria por parte de la comunidad universitaria, por supuesto que la retomaría para revisarla y proponerla al Congreso del Estado.



Sobre el presupuesto de la Universidad, de poco más de 2 mil millones de pesos, ¿es suficiente?, ¿cuál es el panorama financiero?



EVC: El 94% de subsidios estatales y federales es de nómina, el resto en mayor medida es pago de servicios; sí necesitamos mayor subsidio. En la cuestión presupuestal sí requerimos para atender las demandas de los sindicatos, sobre todo en la parte de jubilaciones y otras cuestiones, como vivienda; necesitamos más recursos de subsidios, pero para avanzar en la parte académica, necesitamos aumentar nuestros ingresos propios que esos tenemos que concursar.



¿A cuánto asciende estos recursos por la parte académica?



EVC: Aproximadamente 200 mdp; está el fideicomiso de cuotas, que es importante, pero es para invertir directamente en alumnos. Las jubilaciones y las demandas de los profesores es jubilarse con el 100%, pero la universidad necesita gestionar los recursos para los finiquitos, si ahorita se jubilaran los que tienen años de servicio, la universidad tendría problemas financieros; se está creando un fondo especial.



¿Cómo será la relación del rector con el Gobierno Estatal?



EVC: Esperamos de lo mejor. El Plan de Desarrollo Institucional que quede aprobado tiene que estar alineado al Plan de Desarrollo Estatal, tenemos que aprovechar las ventajas competitivas del Estado de Sonora para proporcionar mayor bienestar social. Tenemos convenio con prácticamente todas las secretarías del Gobierno, estamos trabajando muy bien, yo veo una relación de total armonía con el Gobierno del Estado porque estamos proponiendo lo que se denomina triple hélice, Gobierno-Empresa-Universidad.



¿Ha habido algún acercamiento o va a tener algún acercamiento próximamente con la Gobernadora?



EVC: Ya estamos en el proceso de solicitar una audiencia con la Gobernadora para platicar personalmente. Ella envió en Twitter una felicitación a un servidor, estoy confiado porque ambos tenemos el mismo objetivo, queremos el bienestar de la sociedad sonorense.



Había un proceso que la Fiscalía Anticorrupción había emprendido, el rector Heriberto Grijalva envió información a esa instancia, ¿confía en que esta situación quede solventada en esta administración?



EVC: Justo hace poco estuvieron los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, fuimos de las instituciones que mejores resultados obtuvimos, confío en que quede resuelto en esta administración.



¿Tiene planteado quitar o modificar la Secretaría de Finanzas?



EVC: Tengo entendido que las partes que tenemos que revisar es que hay una propuesta de la Junta Universitaria para incorporarla al estatuto general. Me queda claro que tenemos que reforzar el área de internacionalización, no debemos aumentar la burocracia, tenemos que hacer una reingeniería de las secretarías que se encuentran.



En esta parte de la internacionalización ¿que temas se trabajarían?



EVC: Hasta ahorita es un problema que estamos definiendo a nivel nacional. No tenemos indicadores ni internacionalización, estamos hablando de las publicaciones internacionales que tenemos y sobre todo de las evaluaciones. Yo lo que estoy planteando es solicitar ahora la evaluación de algunos de nuestros programas por organismos internacionales; en el caso de posgrado, Conacyt reconoce un nivel de competencia internacional, actualmente tenemos dos posgrados de competencia internacional, la idea es elevar esto, queremos aumentar el número de gente de otros países interesada en nuestros programas educativos. Esto trae otros retos, por ejemplo, tenemos que ofrecer nuestros cursos en inglés para poder ampliar ese interés.



¿Cuál es la universidad que recibe, y cuál es la que quiere dejar en el 2021, inclusive si hay una reelección?



EVC: Recibo una universidad consolidada y reconocida académicamente a nivel nacional. Deseo entregar una universidad que mantenga ese reconocimiento nacional y de ser posible superarlo, pero que ya tenga los reconocimientos internacionales también, no estoy hablando de competir con las instituciones de mayor prestigio a nivel internacional, estoy hablando de aparecer en el escenario internacional. Eso es justo a lo que aspiro, a mantener las fortalezas de la universidad que actualmente están señaladas y superar esas áreas de oportunidad de las que ya hablamos, una universidad sin paros laborales, una universidad con mucha vinculación con la sociedad.



¿Qué considera que fue lo que la Junta Universitaria tomó en cuenta para designarlo a usted como rector?



EVC: Creo que el principal factor fue el apoyo de los miembros de la comunidad universitaria, de hecho me animé a registrarme por el apoyo de mis colegas y durante las audiencias hubo bastante participación a mi favor, tanto presencial como en los oficios que se envían a la Junta, no sólo los académicos, también trabajadores sindicalizados se manifestaron a mi favor, mucho personal de confianza, alumnos, egresados, colegios de profesionistas.