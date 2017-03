Veda acorrala a pescadores

MEXICALI, Baja California(GH)

Una comitiva de líderes de pescadores habían partido a la Ciudad de México para negociar con Profepa , Semarnat y Conapesca la posibilidad de pescar y aprovechar la marea de marzo, pero la falta de un Manifiesto de Impacto Ambiental se los impidió.Las negociaciones no fueron exitosas y los líderes pescadores comunicaron lo anterior a la gente del Golfo de Santa Clara. Con una marea de curvina a punto de concluir, cuentas de banco casi vacías y sin poder trabajar, la rebelión explotó.Los resultados acapararon la prensa local y nacional. En total, agresiones físicas a inspectores federales, la destrucción de cuatro vehículos oficiales de Profepa y el robo de una embarcación de esta dependencia, en el Golfo de Santa Clara.También hubo agresiones a personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de Conapesca, 15 vehículos incendiados y una embarcación que había sido decomisada. Las oficinas de Profepa fueron incendiadas.Con autoridades que habían huido del pueblo y un estado de fuerza dedicado a la contención de la rebelión en Santa Clara, los ambientalistas de Sea Shepherd a bordo del Sam Simon deciden regresar a San Felipe, pues no es seguro, en ese momento, recoger las redes de pesca ilegales de las cuales tenían información.No se reportaron arrestos ese día, pero la Profepa interpuso una demanda penal. Pareciera que ese día, los pescadores no tenían otra manera de expresar su frustración y descontento a una veda que los ha acorralado.Tras los hechos ocurridos en el Golfo de Santa Clara, los tres niveles de Gobierno estuvieron en estado de alerta. Un día después, sólo la Marina seguía en el sitio vigilando a los pescadores.Las acciones de desesperación de los pescadores culminaron con la agresión a 10 elementos de Profepa y Conanp, así como a 18 oficiales de Conapesca y el incendio de quince vehículos oficiales.Tres inspectores de la Profepa que fueron golpeados, lograron salir del poblado junto con otros dos compañeros y consiguieron resguardarse en la cabecera municipal aledaña de San Luis Río Colorado, a una hora del lugar.El recuento de los bienes dañados de Profepa son 2 camionetas, una lancha y una cuatrimoto que fueron incendiadas, además del robo de una lancha asegurada, mientras que Conapesca reportó ocho camioneta quemadas y una lancha, así como dos lanchas de la Conanp.Para Raffaella Claudia Toliccetti, administradora del buque Sam Simon, los disturbios y el mensaje que la población dio ese día no es cosa menor."Es importante que sepan que nosotros estamos aquí no para ir contra los intereses de los mexicanos, sino para ayudar a cuidar un sitio que está en riesgo de deteriorarse y morir, si cada quien hace algo, se puede salvar a la vaquita marina".De acuerdo a la Semarnat la solicitud de Manifiesto de Impacto Ambiental fue ingresada el 22 de febrero de 2017, y toma alrededor de 45 días hábiles la revisión del proyecto.El ingreso de la solicitud ocurrió a unos días de iniciar la temporada de pesca de la curvina golfina en la zona del Alto Golfo de California.En un comunicado, la Profepa denunció que sus principales objetivos han sido la pesca ilegal de la totoaba y que la dependencia es ajena a los trámites de los pescadores que fueron negados y desataron la revuelta.A principios de marzo, la Profepa inició una investigación sobre el hallazgo de una red al Norte de la isla Lobos donde localizaron 22 lobos marinos muertos y dos tiburones espina, tras quedar atrapados en ella. La red era para pescar totoaba.Oona Layolle, capitana del buque Sam Simon, de la Sea Shepherd Conservation Society, califica las redes totoaberas como un "horror para el mar"."No discrimina, hemos encontrado ballenas, tiburones, leones marinos, incluso un tiburón blanco de 4 metros protegido, importante para el ecosistema", dice.Durante dos años ya, el Gobierno federal entregó compensaciones económicas a las comunidades de pescadores que se vieron afectados por la veda.Con el fin de ésta, viene el fin de la compensación. Las últimas serán en el mes de abril.Se desconoce aún lo que sucederá a partir de mayo, pues no ha habido un pronunciamiento del Gobierno federal hasta el momento.Nancy Sánchez, diputada por el PRI, presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que reciban una compensación económica por no haber podido pescar durante esta temporada de curvina a punto de concluir.Existe una posibilidad, dijo, de que puedan volver al mar a pescar a partir de que concluya la veda, pero con un determinado arte de pesca que deberá de determinar el Inapesca."Debido a lo anterior, la temporada de pesca de curvina golfina supone un alivio para la economía de los pescadores, sin embargo, para poder acceder a esta pesca, se les requiere el trámite de Manifiesto de Impacto Aambiental (MIA) que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.", dijo.El programa de compensación económica, destinado a las comunidades pesqueras de San Felipe y el Golfo de Santa Clara, se aprobó por Sagarpa y Semarnat, tras la aprobación del punto de acuerdo de la legisladora federal.El comisionado de Conapesca, Mario Gilberto Aguilar, así como los secretarios de Sagarpa, José Calzada Rovirosa, y de Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, convinieron en realizar el programa de compensación.La diputada sugirió que los pescadores deben de incursionar en otras actividades como la acuacultura o la maricultura, así como temporadas de pesca deportiva con políticas de sustentabilidad que no afecten la vaquita marina.Hasta el momento, se desconocen los montos y los plazos destinados a la compensación propuesta por la legisladora Sánchez Arredondo.Roberto Ledón Perezchica, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de San Felipe, aseguró que la compensación sólo ha supuesto una "aspirina" a la problemática de las comunidades pesqueras y las ciudades que viven de ello."Cuando implementaron la veda, si no hay un plan alternativo, la compensación sólo fue un aspirinazo, pusieron a San Felipe en una situación muy delicada, (…) es una recesión terrible", comentó el también ex delegado de este puerto.Pescadores en San Felipe han acusado las políticas que consideran de hostigamiento por parte del Gobierno federal, pero las denuncias tienen algo en común: No quieren hacerlas públicas por miedo a represalias.Al menos una docena de pescadores en San Felipe mostraron su descontento con la presencia de ambientalistas y el criterio del personal de Marina y Profepa que navega en el Mar de Cortés."¿Supiste que ellos (los ambientalistas) mataron a un pescador?", increpa uno de los pescadores, al recordar el incidente del pasado 25 de enero, en el que una panga identificada como "Victoria" volcó al ser descubierta por la embarcación Farley Mowat, de Sea Shepherd, quedando un pescador extraviado.Su cuerpo fue localizado el pasado 18 de febrero en el mar, en estado de descomposición. Su pareja lo identificó y se confirmó que se trataba de Edgar Irán Sánchez Obeso, conocido entre la comunidad pesquera como "El Gary". Fue llevado a Sinaloa, de donde era originario, para ser sepultado por su familia.Sobre los avances del caso se consultó a la Procuraduría de Justicia, pero al cierre de la edición no se había tenido respuesta a la petición.