Hace No al Gasolinazo 32 peticiones a diputados

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los integrantes del movimiento “No al gasolinazo Sonora”, integraron un pliego con 32 solicitudes que incluyen además de la exigencia de reducir los precios de las gasolinas, demandas dirigidas a los tres niveles y órdenes de Gobierno.Los integrantes del Movimiento entregaron el 5 de febrero pasado una lista de peticiones a los diputados locales y ayer hubo una nueva reunión a la que se sumaron inconformidades de los recolectores de basura de Cajeme, así como los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los jornaleros del Valle de San Quintín, de Baja California, entre otros.Entre las solicitudes para el Gobierno federal se enlistan la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete, abrogación de reformas estructurales y retroceder en el aumento al precio de los combustibles y eliminar el IEPS, principalmente.Al Estado le requieren exhortar a las cámaras de Diputados y Senadores la eliminación del IEPS, abrogar el aumento del 35% al agua en Hermosillo, dar marcha atrás a la concesión del alumbrado público y quitar la revalidación de placas, entre otros.1. Renuncia del presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto y su gabinete.2. Abrogación de reformas estructurales.3. Dar marcha atrás en el aumento a los combustibles y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (en adelante, IEPS).4. Eliminación de pensiones vitalicias a ex Presidentes, Senadores, Diputados, Magistrados y Ministros de la Corte.5. Quitar las casetas del Estado de Sonora.6. Eliminación de impuestos por sueldos a trabajadores.7. Aumento del salario mínimo para que alcance para una vida digna con base a una escala móvil de salarios.1. Exigir vía el envío de exhortos a las Cámaras de Diputados y Senadores la eliminación del IEPS así como de las exigencias ciudadanas que están en el ámbito federal.2. Abrogación del aumento del 35% al agua (eliminación).3. Dar marcha atrás a la concesión del Alumbrado Público en Hermosillo.4. Reducción en el aumento en el Impuesto Predial de los municipios del Estado de Sonora.5. Quitar la revalidación de placas.6. Reinstalación de maestros cesados.7. Ciudadanizar la Fiscalía Anticorrupción.8. No hacer al Río Sonora una Zona Económica Especial y garantizar atención integral médica hospitalaria y medicinas a los afectados por el envenenamiento del Río Sonora.9. Emitir alerta de género en el estado de Sonora.1. Eliminación del aumento del 35% al agua, saneamiento y drenaje.2. Dar marcha atrás a la concesión del alumbrado público en Hermosillo.3. Reglamentación de la Ley de Participación Ciudadana.4. Disminución de las multas y recargos.5. Recuperar la cartera vencida de las empresas y políticos del pago del agua.1. Recuperación de bienes sustraídos a la Nación, al Estado y al Municipio, juicio político a funcionarios, diputados, senadores y empresas implicadas.2. Reducción de diputados y senadores y la eliminación de plurinominales.3. Eliminación del fuero a todos los niveles.4. Revocación de mandato.5. Retiro de financiamiento a partidos políticos.6. No incrementar más impuestos; reducción del gasto corriente del gobierno y no del gasto social como salud o educación.7. Reducción inmediata al 50% de sueldos y que dicho sueldo esté establecido en veces salario mínimo (VSM), tanto de funcionarios de primer y segundo nivel: diputados, senadores, Gobernador, presidente municipal y regidores, así como la eliminación de bonos, vales, ingresos extras por participar en comisiones.8. Cero gastos en publicidad personal.9. Ley Tres de Tres tal como lo presentó la ciudadanía.10. Transparencia en el uso de los recursos públicos.11. Respeto al Estado de Derecho por parte de los tres niveles de gobierno.