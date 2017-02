Calendariza Congreso respuestas para 'No al Gasolinazo'

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La calendarización de acciones a desarrollar como respuesta al pliego petitorio de "No al Gasolinazo Sonora" entregó ayer a sus integrantes la presidenta del Congreso del Estado.Brenda Jaime Montoya encabezó por segunda ocasión la reunión entre los integrantes del movimiento y los legisladores de la actual mesa directiva, a la cual se sumaron los diputados de Morena y Movimiento Ciudadano Las acciones están planeadas del 16 de febrero al 6 de marzo, las primeras consisten en exhortos al Gobierno federal y la Cámara de Diputados, ya que son asuntos de ese orden."Hay algunas situaciones que son facultades del Congreso del Estado y otras que son de la Federación, pero sí podemos ir a la Federación a tocar las puertas para poder llevar el sentir de los sonorenses", expuso Jaime Montoya.La copia del documento la recibió y firmó la activista Rosa María O’Leary, en la reunión que duró alrededor de tres horas.En este encuentro los ciudadanos sumaron peticiones, entre éstas el caso de los "tirabichis" de Cajeme que rechazan la privatización del servicio y la reinstalación de docentes cesados.Los integrantes solicitaron ser atendidos el próximo jueves y de nueva cuenta demandaron acciones inmediatas y concretas, luego de ello clausuraron la sesión si dar voz a los diputados.La presidenta de la mesa directiva en turno del Poder Legislativo reconoció que son muchas las voces al interior del movimiento y ello dificulta los acuerdos, sin embargo, seguirán atendiéndolos.Previo a la reunión, que estaba pactada para las 13:00 horas, los integrantes del movimiento disputaban si sería en el auditorio o la sala de comisiones, finalmente se realizó en ésta última.Además de ello el Congreso habilitó el circuito cerrado para que en el auditorio del recinto escucharan y vieran lo que ocurría, quienes por cuestiones de espacio no alcanzaron a ingresar a la sala.Se instalaron también 400 sillas en el exterior del edificio del Poder Legislativo y bocinas para reproducir el audio, pero nadie las ocupó, ya que no llegaron más ciudadanos.