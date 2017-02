Pesca analiza la veda del camarón en marzo

Guaymas(GH)

Aunque no es oficial, autoridades pesqueras analizan vedar la pesquería del camarón entre el 10 y 15 de marzo del año en curso, reveló el jefe de la Oficina de Pesca y Acuacultura.



Arnulfo Navarro Carrillo informó que el Instituto Nacional de Pesca aún no ha convocado a reunión para emitir la recomendación de veda, pero descartó que a finales de febrero finalice la actividad de extracción del crustáceo.



Señaló que hoy día, el 80% de la flota pesquera con permisos en Guaymas se encuentra trabajando en las costas de Sonora en la búsqueda del ‘oro rosado’, y el resto permanece amarrado en los muelles de la bahía.



"Anda el rumor de que van a amarrar los barcos a finales de febrero, pero eso no es verdad, la veda se va a dar entre el 10 y 15 de marzo, vamos a esperar la convocatoria para que el Inapesca emita su recomendación", externó.



En este ciclo camaronero, aseveró, se ha arribado un 20% más de producción que el anterior, a pesar de las bajas capturas registradas durante diciembre y enero.



"La mayoría de los barcos todavía están trabajando en la pesca del camarón y aunque no es mucha la producción se mantienen activos porque si hablamos de volumen este ciclo es mejor que el anterior, considerando que fue regular", indicó.



Navarro Carrillo agregó que los precios del camarón también aumentaron en el mercado internacional, este año, por la elevada cotización del dólar.