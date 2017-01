Caborquenses aceptarían hasta $1.50 en transporte, pero no más

CABORCA, Sonora(GH)

Molestia e inconformidad es el sentimiento generalizado entre los usuarios del transporte urbano por el incremento indiscriminado en el costo del servicio.



Conscientes de que las gasolinas, principal costo operativo de las combis, incrementaron sus precios en poco más del 20%, la mayoría de los usuarios coincidieron en que un incremento justo en el costo del transporte sería de un peso o de 1.50 pesos como máximo.



Entrevistados por EL IMPARCIAL, los usuarios coincidieron estar conscientes de que los transportistas también están en aprietos y que la medida del Gobierno federal es “insensible” con la economía familiar y de las industrias en general, pues exigen que nada incremente de precio, pero elevan de forma drástica el costo de las gasolinas.



Aunque el argumento sea la liberación del mercado, deberían reducir el impuesto a las gasolinas para que el incremento no fuera tan drástico y no impactara tanto en la inflación, indicaron los usuarios del transporte.



Sólo trabajan 7 unidades

Los caborquenses están al filo de quedarse sin el servicio de transporte urbano, ya que los concesionarios ya no quieren trabajar, aseguran que con el gasolinazo no les alcanza ni para cubrir los costos del combustible, confirmó Víctor Manuel Sandoval López.



Solo siete unidades de las 17 que laboraban a inicio de año brindan actualmente el servicio, lamentó el subdirector regional del Transporte Público, el resto ha decidido suspender labores.



Esto viene a empeorar el ya de por sí deficiente y casi inexistente servicio de transporte en la ciudad, pues para poner en contexto, según está dependencia en Caborca hay 38 concesiones y sólo laboran el 18% de éstas.



Quieren parar servicio

El funcionario del transporte dijo que con la excusa del gasolinazo, el 59% de las combis que operaban a inicios de este año optaron por suspender labores en un acto de protesta contra las autoridades y en defensa de sus intereses, pues aseguran están perdiendo dinero con cada día que prestan el servicio.



Ante las amenazas de parar en definitiva este servicio, Sandoval López aseguró que tras negociaciones los concesionarios accedieron a alternarse, pero no dejar a la ciudadanía sin transporte, por lo que sólo operan estas siete unidades.



“Son medidas apuradas de manifestarse, pero no es ese el punto (parar el transporte público), el punto es que no podemos castigar tanto al usuario.



“El concesionario, estamos conscientes de que está teniendo más gastos de lo normal, pero arbitrariamente no puede subir las tarifas, no está autorizado ahorita”, expuso.



Suben tarifa sin permiso

En lo que va del año sólo ha recibido una denuncia formal por parte de un usuario sobre el cobro no autorizado de 10 pesos, pues el establecido es de siete pesos, pero saben de que todas las unidades incrementaron sin permiso la tarifa.



Advirtió que las sanciones para los concesionarios por este aumento de tarifa no autorizado van de uno a 100 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad del problema.



Un usuario está en su derecho de pagar solo la tarifa aprobada y exigir el servicio, abundó, ya que la tarifa sigue siendo de siete pesos y no diez, ocho en el caso de la ruta hacia Pitiquito y no 15, como está el cobro.



El aumento en las tarifas del transporte urbano en Caborca ha sido más que proporcional al sufrido en las gasolinas este año, constató personal del periódico EL IMPARCIAL, pues los incrementos van desde el 25% y hasta el 87.5%, dependiendo la ruta y el operador.



Caborquenses coinciden que sí se entiende el incremento por el gasolinazo; Transporte advierte a concesionarios que multará con 100 salarios mínimos si suben el costo.