Faltan jornaleros para la pizca en campos agrícolas

Guaymas(GH)

El déficit de entre 2 mil y 3 mil jornaleros en los campos agrícolas de Guaymas pone en riesgo la cosecha de hortalizas que hoy día están cortando, advirtió el productor Marco Antonio Llano Zaragoza.



El agricultor guaymense, destacó que con el personal que disponen en los campos no es suficiente para llevar a cabo los cortes diarios de chiles, tomates, pepinos y otras hortalizas de temporada, lo que atrasa la producción.



"Se están cortando al día la cosecha porque no tenemos personal, traemos un déficit de entre 2 mil y 3 mil personas, estamos batallando con la gente para la pizca, y eso pone en riesgo la producción", subrayó.



El 2017, apuntó, empezó inquieto por el alza a la gasolina y el diesel principalmente para quienes venden su producto en el mercado nacional, porque los que los exportan le compensan el precio con el aumento del valor del dólar.



"En lo personal el precio del dólar me ayuda a compensar de alguna manera el aumento del combustible, confiamos que esta situación mejorará pronto", auguró.



Indicó que los precios de los productos que exportan se mantienen bajos, pero confían que en los siguientes meses el panorama adverso que tienen mejorará.



"El año empezó un poco inquieto con el gasolinazo, esperamos que se calme y que todo vuelva a la normalidad, en el valle lo bueno que tenemos ahora es que contamos con nuevas carreteras para poder sacar nuestro producto", externó.



La superficie sembrada en el valle local, aseveró, sigue creciendo, aunque el agua continúa siendo la limitante para lograr un mejor desarrollo.