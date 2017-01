Balacera despierta a Pueblo Yaqui; dicen tener miedo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Todos los días, habitantes de Pueblo Yaqui despiertan con la incertidumbre de si serán víctimas de alguna agresión que pudiera arrebatarles la vida.



Josefina V. comentó que intentan hacer su vida normal, pero toman precauciones como no ir a lugares de riesgo. Esto luego de que ayer habitantes tuvieron un violento despertar, pues alrededor de las 05:40 horas vecinos llamaron a las autoridades para reportar una balacera en una casa ubicada en la calle 19 de Noviembre entre Lázaro Cárdenas y Belisario Domínguez, que se señala recibió 190 balazos de grueso calibre.



"No podemos paralizarnos por el miedo, la cosa está muy fea pero tenemos que ver por nuestros hijos", expresó Josefina, "todos los días nos levantamos pensando en que puede haber una balacera".



Ramón L.A. señaló que se han acostumbrado a vivir en un territorio violento. "Ya no sabemos en qué momento puedan agarrarse a balazos, a mis hijos yo les digo que en cuanto escuchen algo o estén cerca busquen un lugar donde esconderse", manifestó, "hemos aprendido a vivir así, con el miedo constante".



SIN MUERTOS O HERIDOS



Las autoridades estatales reportaron el hallazgo de una camioneta donde encontraron una granada de fragmentación. En este hecho no se reportaron muertos ni lesionados.



El Ejército Mexicano sitió por algunas horas el lugar, para después dar paso a los agentes de la Policía Municipal de Cajeme, mientras peritos recababan pruebas en el lugar.



Por cuatro horas y 30 minutos estuvo cerrada la Comisaría de Seguridad Pública en Pueblo Yaqui, luego de la balacera registrada.



De acuerdo con versiones recabadas en el lugar de los hechos el comisario de Seguridad Pública, Antonio Gutiérrez Lugo, dio la orden para que las oficinas se mantuvieran cerradas, por seguridad.























Minutos más tarde, en otro hecho de violencia, una persona fue encontrada sin vida en la orilla del drenaje ubicado en la calle mil 100 y Meridiano del Valle del Yaqui.



La persona fallecida fue identificada como, Ricardo Ulloa Meza, de 41 años de edad, quien vivía en Pueblo Yaqui, de acuerdo con datos de las autoridades de Seguridad Púbilca e investigadoras el cuerpo presentó un impacto de bala de arma de fuego, pero se desconoce en qué parte del cuerpo.



En el lugar de los hechos, elementos periciales encontraron un casquillo de calibre .9 milímetros.