Cae aguanieve entre Cananea e Ímuris

NOGALES, SONORA (GH)(GH)

Caída de aguanieve en una parte del tramo carretero entre Cananea e Ímuris, Sonora, reportaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ayer por la tarde.



Mientras que la Unidad de Protección Civil (UPC) en Sonora recomendaba precaución al viajar de Magdalena de Kino al Ejido Cíbuta, así como en el tramo de Ímuris a Cuitaca.



Un 50% de probabilidad de nevadas en Cananea y la carretera hacia Ímuris, Sonora, no se descartaban durante esta madrugada.



El fin de semana arribó con descenso en la temperatura principalmente en la región Norte de la entidad, el cual vino acompañado de algunas lloviznas.



En el caso de Nogales la temperatura a las 17:00 horas oscilaba en los 13°C, mientras que a la misma hora en Cananea se vivía la tarde a 9°C.



Personal de la Unidad de Protección Civil (UPC) de Imuris, Sonora, indicó que hasta entonces no reportaban problemas de nieve en la carretera a Cananea, y que apenas a esta hora iniciaban algunas lluvias.



De acuerdo a pronósticos climáticos la caída de nieve en Cananea se esperaba a partir de las cuatro de la mañana y podrían prolongarse hasta las 11:00 horas.



En Nogales no había pronósticos de nieve salgo lluvias durante la mayor parte de este día.



LLUVIA EN NAVOJOA



Lluvias moderadas y clima fresco se presentó ayer en esta ciudad, con temperaturas mínimas de 15°C y maxímas de 25°C, informaron autoridades locales de Conagua.



Los nublados parciales continuarán hoy, con probabilidades de lluvias moderadas, indicó el jefe del Distrito de Riego 038 del Río Mayo, Benito Coronado López.



FRÍO EN GUAYMAS



En Guaymas la temperatura bajó hasta 11°C, después de haberse registrado 21°C, y se hizo presente una ligera lluvia durante el mediodía por la llegada de la tormenta invernal pronosticada para este fin de semana.



En altamar, el Derrotero Meteorológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes advirtió que las rachas de cientos superarían los 47 kilómetros por hora con olas de 1.8 metros de altura, por lo que cerró el puerto a la navegación de embarcaciones menores.



En Ciudad Obregón se registraron lloviznas de manera intermitente.



La capital del Estado tuvo toda una tarde con lluvias intermitentes hasta alrededor de las 20:00 horas, con temperaturas de alrededor de 14°C.