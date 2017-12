Sin especificar plazo, Ford dice que producción del Fusion sigue en Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La producción del vehículo de la línea Fusion permanecerá en la planta Ford de Hermosillo por tiempo indefinido, informó el titular de la Secretaría de Economía.



Jorge Vidal Ahumada indicó que ayer sostuvo una reunión con el director de Relaciones Públicas de Ford México, Raúl del Campo, quien le confirmó que a corto plazo la compañía automotriz no tiene planes de modificar la sede de producción.



Puntualizó que de acuerdo con información del representante de Ford, en los próximos años pudiera haber cambios con base en el ritmo de ventas que se tenga en el mercado, como la reducción de turnos.



“Me ratificaron que el Fusion continúa en Hermosillo, no especificaron el plazo pero esto es un negocio mundial y está sujeto a los va y bienes del mercado y proyectar un compromiso de mediano o largo plazo yo creo que no hay ninguna empresa que lo haga”, expuso el secretario de Economía.