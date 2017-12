Cancelan delito de "lavado" a Padrés

CIUDAD DE MÉXICO(AGENCIA REFORMA)

Un juez federal de la Ciudad de México canceló a Guillermo Padrés la acusación de lavado de dinero por 8.8 millones de dólares, pero confirmó la formal prisión por una defraudación fiscal equivalente al mismo monto, fallo que lo coloca muy cerca de conseguir la libertad.



El ex Gobernador de Sonora ahora solo espera que un juzgado federal de Toluca concrete en su otro juicio la cancelación del delito de delincuencia organizada y determine si continúa procesado por otra acusación de “lavado” por más de 178 millones de pesos.



Una vez que se emita el fallo en el proceso del Estado de México, lo cual ocurrirá en los próximos días, Padrés podrá solicitar la sustitución de la medida cautelar y, de ser autorizado, llevar en libertad el o los juicios que continúen vigentes.



Guillermo Francisco Urbina Tanús, juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales en la capital del País, determinó hoy que no existen evidencias para sostener un juicio contra el ex Gobernador de Sonora por “lavado” de 8.8 millones de dólares.



Pero en la misma causa penal le dictó la formal prisión por defraudación fiscal equiparable, un delito donde consideró que la PGR al menos ofreció los indicios básicos.



En esta acusación se establece que Padrés utilizó una empresa creada en 2011 en Holanda, denominada Dolphinius CV, para realizar múltiples movimientos bancarios internacionales que nunca fueron reportados en declaraciones fiscales o patrimoniales.



Con base en la reforma de la Miscelánea Penal vigente desde junio de 2016, Padrés ya puede solicitar la sustitución de medida cautelar para llevar en libertad el proceso por defraudación fiscal.



Sin embargo, aún obteniendo este beneficio, no abandonaría el Reclusorio Oriente porque está a la espera de que Guillermina Matías Garduño, juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, defina su situación jurídica en el otro juicio que le fue iniciado hace más de un año.