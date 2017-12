Región del Mayo registra 3 casos de leucemia al año: Salud

NAVOJOA(GH)

En la región del Mayo que abarca Navojoa, Álamos, Huatabampo, Etchojoa y Benito Juárez, no existen especialistas para el diagnóstico y atención de la leucemia, reconoció Ezequiel Alcaraz Flores.



"Nosotros no hacemos diagnóstico, hacemos sospecha de cáncer, los expertos en el Estado son los que harán el diagnóstico definitivo", recalcó el responsable del Programa de Atención a la Salud del Infante y Adolescente, de la Jurisdicción Sanitaria número cinco.



"Estamos trabajando de manera constante en capacitación a los médicos pasantes y de base", agregó.



Se presentan en promedio entre dos y tres casos al año en la región, pero son diagnosticados por especialitas en Hermosillo.



"Debemos hacer detecciones oportunas porque el cáncer en el infante se desarrolla de una manera desmesurada y por lo rápido de su crecimiento debemos estar muy al pendiente", manifestó.



Según los registros de Salud desde el 2012 al 2016, los afectados fueron menores de 15 años de edad y el municipio con mayor número de casos es Navojoa, con cinco en los últimos cinco años.



"Estadísticamente los números se puede decir que no son muy significativos en cuestión de leucemia", enfatizó.



Hay una cédula de evaluación que se aplica a todo menor de 18 años, abundó, y si los doctores encuentran dos signos de sospecha deben de referirlo de inmediato a la unidad médica acreditada de Hermosillo.



"Tenemos un acuerdo con los médicos especialistas en Oncología pediátrica de que no necesitamos referirlo a un segundo nivel, nosotros lo mandamos directamente a Hermosillo para evitar pérdida de tiempo", recalcó.