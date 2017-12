Está en libertad Mónica Robles; continuarán procesos

NOGALES, Sonora(GH)

En libertad seguirá los procesos legales en su contra la ex funcionaria de la pasada administracion estatal, Mónica Paola Robles Manzanedo ya que contaba con dos amparos.



Luego de haber sido deportada por autoridades estadounidenses, Robles Manzanedo, no pudo ser detenida por la PGR al presentar dos amparos de jueces federales.



La esposa del ex secretario de Gobierno, Roberto Romero López, es requerida por un juez federal por los delitos de falsedad de declaraciones ante una autoridad distinta a la judicial y tráfico de influencias.



La ex legisladora en el periodo 2012-2015 fue deportada por la garita internacional Dennis DeConcini por parte de personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).



Fue recibida por el lado de Nogales, Sonora, por elementos del Instituto Nacional de Migración, Procuraduría General de la República y Policía Estatal de Seguridad Pública, así como de la Agencia de Investigación Criminal.



Robles Manzanedo pasó a las oficinas del INM y al salir mostró los amparos a personal de la Procuraduría General de la República, por lo que no pudo ejecutarse la orden de aprehensión.



"Le informo que la Procuraduría General de la República es garante y respeta a plenitud los derechos constitucionales, en este caso las suspensiones que ambos jueces de Distrito le otorgaron a su favor para efecto de que la orden de aprehensión no sea ejecutada...", se le comunicó.



NO INFORMA PGR



Por normatividad de la institución y secrecía del asunto, el personal de la PGR no pudo proporcionar información a los medios de comunicación.



A través de la Subprocuraduría de Asuntos Legales Internacionales, la Procuraduría General de la República gestionó una orden de detención con fines de deportación de Mónica Paola Robles Manzanedo y de Roberto Romero López, quien fue arrestado junto con ella el 22 de mayo de este año.



Robles Manzanedo no quiso dar declaraciones y a la altura del puente peatonal Buenos Aires abordó un vehículo Toyota Tacoma, de color blanco, el cual era abordado por dos personas.



Romero López primero fue secretario Técnico en el Gobierno y desde el 2012 como secretario de Gobierno; Robles Manzanedo fue diputada local por el blanquiazul y funcionaria en la Secretaría de Desarrollo Social.



Los delitos por los que se les acusa se cometieron en agravio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).



La PGR informó en su momento que se solicitaron apoyos a la Sagarpa para beneficio personal y de sus empresas.