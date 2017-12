Ford apuesta a China; descartan sectores un riesgo para Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque Ford Hermosillo reducirá la producción del modelo Fusion, que ya propició el recorte del 20% del personal, los empresarios señalan que esta baja se compensará con el ensamble de un auto más avanzado.



El Sindicato de Trabajadores de Ford en esta ciudad señaló que hay suficiente tiempo para prepararse ante un cambio tecnológico, luego de que ayer se ventiló un traslado de la producción del Fusion a una planta en China.



En cambio, se espera que la trasnacional anuncie en los siguientes días la producción y ensamble de un nuevo auto utilitario en esta ciudad bajo la plataforma CX430 que iniciaría en abril de 2020.



"La situación sí es de preocupar, pero no de espantarnos", destacó Gerardo Vázquez Falcón, presidente de Index Sonora.



Respecto al traslado de la producción del Fusion a China, Ford México señaló en un comunicado que no hay planes en el corto plazo de exportar el modelo hacia Norteamérica desde el país asiático.



NUEVO MODELO



A principios de noviembre y de acuerdo con un documento enviado por ejecutivos de la trasnacional a las empresas que les proveen de insumos en México, se fabricará a partir de 2020 en Hermosillo un nuevo modelo de auto bajo la plataforma CX430, empleada para modelos deportivos y utilitarios.



"Se había anunciado que la planta Ford de aquí va a emigrar a la manufactura de un auto eléctrico y desde mi punto de vista es algo de mayor sostenibilidad", manifestó Gerardo Vázquez Falcón, presidente de Index, Sonora.



Aunque habrá un impacto por el ajuste en la posible nueva producción, dijo, la planta será sostenible a largo plazo porque las tendencias de mercado avanzan hacia el uso de vehículos híbridos y de mayor tecnología.



El empresario y proveedor de Ford Hermosillo, Gerardo Gonzáles Guerra, indicó que producir el auto Fusion en China es una estrategia de la empresa, debido a que es en los países asiáticos donde los autos medianos tienen mayor demanda.



"Habrá nuevo conocimiento, yo así lo veo", consideró, "yo creo que esto es para bien, hay que esperar nada más las noticias oficiales de Ford, qué es lo que van a hacer y cuáles son los planes que tienen para la planta aquí en Hermosillo".



SINDICATO DESCONOCE CAMBIO



Ricardo Martínez Herrera, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Planta Ford Hermosillo, desconocía hasta ayer que la empresa trasladaría a China la producción del Fusion.



"No nos lo han hecho saber oficialmente, no hay ahorita una presentación oficial por parte de la compañía", dijo, "yo creo que si es una realidad me lo estarían notificando después de este puente decembrino, ya que están a punto de cerrar las oficinas corporativas aquí en México".



¿Cómo prepararse ante esta noticia? ¿Cómo cree que les vaya a afectar?, se le preguntó.



El dirigente sindical afirmó que lo que tienen que hacer, y eso se ha venido trabajando con la gente, es que se tienen que generar las condiciones para que la compañía no deje de mirar a Hermosillo.



"Tenemos producción, como lo hemos mencionado, de aquí al 2020, tenemos trabajo dos años y estos dos años tenemos que generar las condiciones para que la compañía se siga fijando en Hermosillo y con esto lograr que se nos aterrice un proyecto para mantener viva la planta de Hermosillo", subrayó Martínez Herrera.



El líder sindical dijo estar seguro de la calidad con la que ensamblan el MKZ y el Fusion, por lo tienen dos años para demostrar que hay garantía y eficiencia en su trabajo.



FORD MUNDIAL CONCENTRARÁ SEDANES EN CHINA



La trasnacional Ford ha puesto sus ojos en China para concentrar la producción de sus automóviles medianos del tipo sedán.



De acuerdo con información de agencias de noticias internacionales, la compañía planea cambiar la producción del Fusion y del Mondeo, que actualmente se ensamblan en Hermosillo, México y en Valencia, España, hacia una planta en China.



A mediados de año y dada una baja en las ventas de estos modelos en Estados Unidos, el director ejecutivo de Ford, Jim Hackett, según un reporte de la compañía, informó que estos cambios se realizan para reducir los costos de producción de la empresa.



La empresa, destaca el documento, dedicará sus plantas en Norteamérica a la producción de modelos de tecnología más avanzada, así como a los modelos utilitarios y camionetas hacia 2020.