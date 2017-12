Descartan llevarse producción del Fusion a China en el corto plazo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La producción global del modelo 2018 del Fusion en China fue descartada en el corto plazo por Ford México, pero la compañía tampoco aclaró si el auto dejaría de producirse en la planta de Hermosillo.



De acuerdo con agencias de noticias internacionales, proveedores de la compañía en el país asiático señalaron que la trasnacional tiene planes de concentrar la producción de sus vehículos sedán en una planta en Chongqing, China, como ya ocurrió con el Focus, que se ensamblaría en México.



"No tenemos planes de exportar la nueva generación del Fusion desde China a Norteamérica o Europa. Fusion es parte importante de nuestro portafolio de automóviles. Tendremos más información para compartir de la nueva generación del Fusion más adelante", destacó la multinacional.



Como respuesta a la solicitud de información sobre el posible traslado de la fabricación del auto que actualmente se ensambla en Hermosillo, el Departamento de Comunicación Externa de Ford México destacó que no realizan comentarios sobre especulaciones.



TEMEN OBREROS POR SU FUTURO LABORAL



Con desconocimiento pero a la vez con temor enfrentan los obreros de la planta Ford de Hermosillo la probable cancelación de la producción del vehículo de la línea Fusion en 2020.



Empleados de la compañía automotriz indicaron que a la fecha no han recibido información de que en dos años el automóvil se dejaría de producir en Hermosillo para llevarlo a China, pero en caso de que se concretara la estrategia de la compañía, aseguran que más de 2 mil trabajadores resultarían desempleados.



Señalaron que la mayoría de los obreros laboran para la empresa de ensamble de autos por lo menos en los últimos quince años, situación que los hace vulnerables a obtener otro empleo porque el rango de edad es de 40 a 50 años.



"En caso de que se cerrara la planta o que hubiera más recortes, para nosotros sería complicado conseguir un nuevo empleo porque saldríamos a competir contra jóvenes de entre 20 a 25 años de edad y las empresas buscan personal que pueda producir más", expuso un trabajador de Ford.