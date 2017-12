Sin repunte ventas navideña en Guaymas

Guaymas(GH)

A pesara de que en noviembre las ventas se mantuvieron por encima de meses anteriores e incluso que el año pasado en el mismo periodo, al iniciar diciembre los comerciantes no han logrado volver a repuntarlas.



El presidente de la Unión de Pequeños Locatarios del Centro, Arturo Sandoval Barbarín, informó que este mes las ventas en el primer cuadro de la ciudad han estado bajas, por cuestiones ajenas a la economía.



Señaló que el mes pasado, los comerciantes reportaron un alza en sus ganancias, al incrementar el flujo de compradores en las calles, derivado de la derrama económica generada por las pesquerías de camarón en altamar y ribera.



"Está muy rara la situación, empezó muy bien en noviembre, repuntaron las ventas en más del 20% con relación al año anterior en la misma fecha; pero en diciembre bajaron, hay días en que sí hay gente comprando pero otros de plano no tenemos nada", externó.



Del 15 del mes en curso en adelante, auguró, los comerciantes esperan que haya una mejora en el comportamiento económico de la ciudad, pues en esas fechas la mayoría de las empresas locales les entregan los aguinaldos a sus trabajadores.



"El ‘Buen Fin’ al comercio local no le deja ganancias buenas como a los que venden electrónica y otras mercancías a meses sin intereses, este sector espera los aguinaldos porque con ellos se compran regalos, ropa, zapatos, la cena de Navidad y Año Nuevo, entre otras cosas que generan que haya circulante", subrayó.



Sandoval Barbarín confíó que este año cerrarán con 15 ó 20% más de ganancias que el año anterior, pese a las bajas ventas en los primeros días de diciembre,pues en 2016 la situación no fue buena para el sector pesquero.