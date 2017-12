Joyero de oro y perlas desde hace medio siglo

GUAYMAS(GH)

Mario Talamantes Meza tiene más de cinco décadas fabricando joyas de oro y perlas en Guaymas, al lado de la familia Sandoval, quien tras descubrir su talento no dudo en contratarlo.



El guaymense empezó su carrera a los 14 años de edad, cuando era apenas un adolescente, fundiendo oro para formar desde anillos, relojes, esclavas y cadenas que le eran solicitadas por clientes especiales.



Sus mejores obras, considera, fueron las esclavas tipo cubana que elaboró para diversos clientes de los años setentas, ochentas y noventas, que lo buscaban por el cuidado que tenía y el terminado que usaba al unir eslabón por eslabón.



"Pero son tantos y tantos trabajos, extensibles para dama hacía muchos, aquellos juegos de perlas plomas que son así ovaladas, hice unos cinco juegos a un solo cliente", subrayó.



Una de las hazañas más memorables en su experiencia como joyero es el haber elaborado una cadena de un peso de 150 gramos y 70 centímetros de largo, la cual le fue solicitada a gusto de un cliente.



A pesar de sus 67 años de edad, su vista le permite realizar cada uno de los pedidos que le realizan en sus jornadas de trabajo y reparar con la más mínima delicadeza los desperfectos que llevan las cadenas, esclavas o relojes al local donde trabaja.



La familia Sandoval lo adoptó como parte de su familia al descubrir su talento, por lo que laboró con cada uno de los hermanos Sandoval.



"Trabajé 42 años con el papá y hermano (de Arturo Sandoval) hasta que le pasó lo que pasó y quedé volando hasta que me llamaron otra vez de la familia", recordó Talamantes Meza, "tantas vivencias, no termina uno de hacer lo que ha hecho sale y sale todo".